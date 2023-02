Aida Victoria Merlano estuvo bajo el 'ojo del huracán' la semana pasada luego de que se le acusara de protagonizar un video sexual filtrado en redes sociales. La barranquillera rápidamente apareció explicando la situación, argumentando que en definitiva la mujer que aparecía en las grabaciones no era ella.



El hecho le ha traído fuertes confrontaciones con su núcleo familiar, pues las imágenes llegaron hasta los dispositivos móviles de sus parientes más cercanos. Merlano mencionó que lastimosamente ese hecho tiene alterados a varios de sus allegados a quienes podría perjudicar su vida privada.



“Mi familia sí está súper alterada, porque ellos sí creen que soy yo. Entonces, les aclaro, la persona que anda por ahí comiendo pano* no soy yo”, expresó.



“Le hicieron hasta el mismo corte, debería ser reciente. No sé quién lo hizo, ni con qué intención, pero voy a hacer más plata gracias a ti”, agregó la creadora de contenido.



A los pocos minutos de que el escandalo se destapó, la barranquillera volvió a aparecer ante sus más de 4,1 millones de seguidores en Instagram para decir que la protagonista del video había aparecido para pedir disculpas, pues el registro había sido robado de una página de OnlyFans.



Esto dijo modelo de contenido para adultos



Resulta que el video sexual había sido montado en el perfil de OnlyFans de una mujer identificada en TikTok como @Tataherrera22. La modelo paisa aclaró que se realizó un trabajo colaborativo con una de sus amigas con el fin de hacer contenido para adultos en la plataforma azul.

Alguno de sus seguidores robó el video y lo viralizó en varias plataformas de mensajería instantánea con el argumento de que su compañera de trabajo era Aida Victoria Merlano.



“Todo empezó con un video que subí a mi página azul. Alguien se encargó de coger el video y mandarlo a todas las páginas de Telegram o regarlo por todo lado. Allí, alguien se inventó que una de las personas era Aida (...) Este video llegó a los oídos de la familia de Aida, por lo que ella se pronunció en las redes, diciendo que ese video era para hacerle daño”, explicó inicialmente.



“El escandalo fue tan grande, que mi amiga tomó cartas en el asunto y le escribió aclarando la situación, que el video no se había hecho con esa intención, sino con el argumento de hacer contenido, pero que un tercero malintencionado se inventó que era ella (Merlano)”. agregó.



Así mismo, mostró las capturas de pantalla de la conversación de su compañera con la barranquillera, quien tomó el hecho de manera un tanto laxa y no tomó medidas legales contra las modelos.



“Yo también salí en el video y dije que la persona que estaba en el video no era Aida. Mi amiga no quería este tipo de atención y por eso cerró todas sus redes (...) Mucha gente piensa que se hizo con esa intención y que nosotras mismas quisimos que se rotara, que piensen lo que quieran”, concluyó.



