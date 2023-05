OnlyFans (OF) se ha convertido en una de las plataformas más famosas y usadas del planeta. Esta permite que sus usuarios ganen grandes cantidades de dinero a través de la realización de contenido pornográfico, el cual también les ha garantizado obtener visibilidad en las redes sociales.



En los últimos días, se ha conocido la polémica denuncia de una modelo de OF, quien afirmó haber sido víctima de acoso y discriminación en un supermercado de Brasil. La joven, reconocida como Kerolay Chaves, expresó que fue echada del comercio debido a su forma de vestir.



“Algunas personas me miraban con prejuicio , otras me maldecían y finalmente me expulsaron del lugar. ¿Tu crees? Estos insultos tienen que ver con la fobia a las mujeres calientes”, expresó.

Según manifestaron algunos internautas, a la celebridad se le impidió el libre tránsito por este recinto porque sus prendas estaban siendo “muy provocadoras”, mostrando piel de más mientras realizaba una compra. Clientes, cuerpo de seguridad y administrativo la sacaron para evitar malos entendidos.



"¡La verdad es que pasamos por eso porque somos demasiado calientes, eso es todo!", escribió en su cuenta de Instagram, donde cuenta con algo más de 621 mil seguidores.

“Creo que es absurdo que a las mujeres nos sigan tratando así solo porque nos vestimos como queremos. La verdad que pasamos por esto porque tenemos mucho calor, solo puede ser”, agregó.



En el post, que ya cuenta con 116 mil “Me gusta” y 14 mil comentarios, se le puede ver a la mujer con un short y una camisa ajustadas, junto a un carrito de mercado paseando por los pasillos del lugar.



Hay que resaltar, que los directivos del supermercado no se han pronunciado al respecto, por lo que se espera que respondan en los próximos días a los cientos de críticas que llegan por parte de la comunidad digital.



