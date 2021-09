La modelo que se casó con ella misma para enseñar el ‘amor propio'

Cristina Galêra es la modelo e ‘influencer’ brasileña que se volvió viral tras compartir en redes sociales imágenes de su boda en unitario.



La mujer decidió casarse con ella misma afuera de una iglesia en São Paulo y declarar su ‘amor propio’.



En las imágenes que compartió, escribió: “Me subí a la ola de la sologamia y decidí casarme”.



La sologamia es una práctica que ha estado tomando popularidad en el mundo. Cada vez hay más personas que deciden casarse con ellas mismas. Y aunque no es legal en muchos países, se ha optado por hacer ceremonias simuladas.

Incluso, existen empresas que se dedican a organizar estas bodas en solitario.



Dominique Youkhehpaz, una mujer que se dedica a oficiar bodas unitarias en Estados Unidos, le dijo a la ‘BBC’: “He sido testigo de cómo personas abandonan relaciones abusivas, se involucran más plenamente en el trabajo de su vida o conocen a sus seres amados después de casarse (con ellos mismos)”.



Quienes defienden la práctica, aseguran que es un acto de amor propio, de aceptación y terapeútico.

La SOLOGAMIA es una practica que últimamente se ha venido convirtiendo en tendencia, se trata de la opción de casarse consigo mism@,sin necesidad de entablar relaciones de ese tipo con otras personas.#sologamia #matrimonioconsigomism #sincompañia #soledad #psicologadiananorena pic.twitter.com/7t9zKHa3Co — Psicologa DIANA NOREÑA (@NorenaPsicologa) July 10, 2021

“Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima”, aseguró la modelo en el mensaje que compartió con sus más de 164 mil seguidores en Instagram.



Galêra también dio a conocer que sus fotos se estaban volviendo famosas en todo el mundo y que le había llegado más de una propuesta de matrimonio. “Es una pena, porque no me voy a divorciar pronto”, le respondió a quienes le propusieron casarse con ella.



En la ceremonia, Cristina lució un vestido blanco ajustado y flores del mismo color. “Hice mi propio peinado y maquillaje. Todos estaban mirando porque no tenía prometido” comentó al periódico ‘New York Post’.

La brasileña tomó la curiosa decisión tras haber atravesado por varias relaciones sentimentales fallidas, señaló al mismo medio



“Ahora quiero que todos me feliciten”, concluyó Galêra en su mensaje en redes, el cual tiene más de 9 mil ‘me gusta’. Varios de sus seguidores la felicitaron por su determinación.

