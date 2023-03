Con documentos en mano, la modelo colombiana Melissa Vallecilla dice tener una hija del cantante puertorriqueño Anuel AA. Según ha manifestado, el cantante se ha negado a practicarse pruebas de ADN, pero el abuelo de la menor -papá del reguetonero- sí accedió. Los resultados, dice, ratificaron el parentesco.

"Hay pruebas y él se ha negado a reconocerla. Yo he querido que tengan esa relación de padre e hija y que se haga cargo de ella", expresó e una entrevista para el canal Telemundo.

Vallecilla, residente en Houston, Estados Unidos, conoció al intérprete de 'Secreto' hace un par de meses. Quedó embarazada y, en los primeros días, supuestamente Anuel le reiteró que iba a responder por la pequeña.

"Me dijo que era su familia, que no me iba a fallar. Tengo mucha rabia porque él en ningún momento me dijo que no se iba a ser cargo. Me dijo que iba a viajar a Houston y nos íbamos a sentar a hablar. Nunca vino. No tuve más comunicación con él", añadió la mujer, de 28 años, en la entrevista con el canal internacional.

La bebé nació en junio de 2022 y desde ese momento no ha conocido al que sería su padre. Vallecilla no encuentra explicaciones para la actitud del artista.

La fuerte advertencia que Anuel AA le habría hecho a colombiana

Con motivo de las entrevistas a distintos medios de comunicación americanos, el reguetonero no estaría muy contento por lo que se ha dicho sobre él y le habría enviado un fuerte mensaje.

"Me llamó un abogado, representante de él, para decirme que firmara un contrato de confidencialidad. 'Él te va a seguir pasando la manutención, pero no quiere que tú salgas a hablar a los medios, no quiere que hables de la prueba que se hizo con el abuelo y quiere que le cambies el apellido a la niña', me dijo a cambio de seguir pasando la manutención", reveló la colombiana durante la entrevista.

Para Vallecilla, cambiar el apellido no es una opción: "Él es el papá. Me dijo que iba a a estar presente. Ahora, ha cambiado de opinión, no sé por qué".

El puertorriqueño no se ha pronunciado sobre las acusaciones de la colombiana.

Este 2023, el cantante le dio la bienvenida a su su hija Cattleya, producto de una relación con su expareja Yailin ‘La más Viral’. En redes sociales, compartieron una fotografía del nacimiento de la pequeña, en la que taparon su cara.

Yailin ‘La más Viral’ y Anuel AA. Foto: Intagram: @yailinlamasviral

Algunos internautas han querido conocer a la pequeña, pero Anuel se ha negado.

"No hay fotos de mi princesa para nadie. Arranquen con su mal ojo y sus malos deseos. ¡Están locos!", escribió en su cuenta de Instagram.

