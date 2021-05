Modelo Carla Bellucci transmitirá en vivo su parto por OnlyFans

La modelo británica Carla Bellucci, quien ha compartido su proceso de embarazo con sus 117 mil seguidores en Instagram, anunció que va a transmitir en vivo su parto mediante su cuenta de OnlyFans.

Ella dijo que tomó la decisión después de que alguien le ofreciera 10 mil euros (unos 45 millones de pesos colombianos) por hacerlo, e inmediatamente, le pareció una buena idea.



“Sabes qué, ¿por qué no? (...) Quiero decir, la gente da a luz en ese programa ‘One Born Every Minute’ y no puedo ver la diferencia. ¡Estoy segura de que ni siquiera les pagan!”, aseguró para el medio inglés ‘Daily Star’.



A finales de marzo de este año, Bellucci le contó al mismo medio que, aunque estaba embarazada, no iba a dejar de trabajar en la plataforma, pues, según ella, aún muchos hombres están atraídos por las mujeres embarazadas o “con protuberancias”.



“Creo que hay un gran mercado para las personas con fetiches del embarazo y, al final del día, todavía necesito ganar dinero. La gente va a la playa en bikini durante el embarazo, ¿cuál es la diferencia? No estoy desnuda”, explicó en ese momento.



La modelo e influenciadora, de 39 años, continuó haciendo contenido en OnlyFans y, casi dos meses después, contó que le había ido muy bien.



“Gané más de tres mil euros (14 millones) el día que se supo sobre mi embarazo. Los hombres quieren ver mi barriga y están entusiasmados con mi crecimiento”, afirmó.



Se espera que el bebé nazca, aproximadamente, en septiembre. A pesar de que se transmitirá el parto, dijo que no piensa publicar fotos del bebé debido a los mensajes negativos que pueda recibir.



Belluci tiene dos hijos, de 18 y 15 años, y manifestó que le gustaría que se convirtieran en ‘influencers’.



Cuando los colegios cerraron por la pandemia, ella dijo: "decidí que mis hijos iban a usar este tiempo para concentrarse en ser famosos y ayudarme con mi carrera, al tomar fotos de mí".

