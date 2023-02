Desde hace dos años Pamelia, una joven modelo de 27 años, se dio cuenta de que sus senos estaban creciendo rápidamente. De hecho, en solo unos meses, su busto pasó a medir casi 129 centímetros, según The New York Post.



(Lea también: ‘Esposo trofeo’: hombre cuenta cómo es vivir con tres esposas que lo mantienen).

Aunque en un principio la mujer estaba contenta con la idea de tener un pecho grande, el inusual crecimiento la alertó, entre otras cosas, porque empezó a tener fuertes dolores de espalda, así que decidió acudir al médico.

La modelo, de nacionalidad australiana, fue remitida a un cirujano en marzo del año pasado, quien le diagnosticó gigantomastia, una extraña condición también conocida como macromastia o hipertrofia mamaria.

(De interés: Hombre tuvo tratamiento para el cáncer de próstata y salió hablando irlandés).

“Al principio fue divertido e interesante ver cuánto crecían, pero recientemente me he vuelto incómoda y me encuentro deseando tener senos de tamaño normal”, confesó Pamelia en una entrevista con SWNS, reseñada por The New York Post.

Debido al peso de sus senos, la australiana ha llegado a sentir mucho dolor en su dorso: “Es muy incómodo, son muy pesados y puedo sentir mucho dolor”, aseguró al medio mencionado.

(Puede leer: La razón por la que apoyé a mi exnovio maltratador, el estafador de Tinder).

Además, la mujer se expone a infecciones y lesiones en la piel de los senos, problemas de postura y pérdida de sensibilidad en la zona debido al excesivo crecimiento del tejido mamario, según explica el portal de la Cleveland Clinic.

Por otro lado, Pamelia ha experimentado problemas de salud mental, pues no le es fácil encontrar ropa de su talla y, por si fuera poco, tiene que lidiar con las miradas de quienes la ven caminado por las calles.

“Me siento muy cohibida cuando salgo en público. Si uso algo que me queda apretado en el pecho, noto que las mujeres me miran. Siento que me miran mal por tener senos tan grandes, así que tiendo a quedarme en casa, mi salud mental se ha visto afectada”, destacó.

(Le sugerimos: Reina de belleza desapareció y la encontró su esposo con otro seis meses después).

Los profesionales que atienden a la joven modelo estudian si la gigantomastia que desarrolló está relacionada con el síndrome de ovario poliquístico que padece. Por lo pronto, consideran que, si se realiza una cirugía de reducción, su busto crecería hasta volver a ser del tamaño normal.

Tras el diagnóstico, la australiana ha utilizado sus redes sociales para difundir información sobre su extraña condición.

¿Qué es la gigantomastia?



La gigantomastia, también conocida como macromastia o hipertrofia mamaria (dependiendo la gravedad), es una extraña condición médica que afecta al tejido mamario y hace que los senos crezcan desproporcionadamente.

(Además: Futbolista fue al hospital por una gripa y tuvieron que amputarle las piernas).

Según datos de la Cleveland Clinic, la velocidad con la que aumenta el tamaño de las mamas puede variar, pues puede ser en cuestión de semanas o años y puede presentarse durante la pubertad o el embarazo. Aunque hay casos en los que se desarrolla por el consumo de algún medicamento o por ninguna razón aparente.

La institución también advierte que el exceso de tejido mamario es benigno y puede llegar a alcanzar las 5 libras de peso.

Al ser una condición poco común, no hay un tratamiento específico, sino que depende de las condiciones de salud del paciente.

(Siga leyendo: Actor Richard Gere fue hospitalizado de urgencia durante vacaciones en México).

“Según la gravedad de sus síntomas y el tamaño de sus senos, su proveedor de atención médica puede recomendarle una cirugía de reducción de senos o medicamentos para tratar la gigantomastia. En casos de gigantomastia recurrente o grave, su proveedor de atención médica puede recomendarle una mastectomía”, explica el portal de la Cleveland Clinic.

ELTIEMPO.COM

Más noticias

Actor de ‘Rescatando al soldado Ryan’, en estado crítico tras aneurisma cerebral

Video: 'youtuber' se sube a la punta más alta del edificio Bacatá en Bogotá

Con esta técnica, hombre evitó atraco luego de salir de cajero automático