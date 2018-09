¿Los hombres son infieles por naturaleza? ¿Todos son iguales?

“Todos los hombres son perros”, “siempre salpican el baño”, “es que ellos son más graciosos que ellas”. Son frases de cajón, repetidas hasta la saciedad en nuestro país y que desde pequeños escuchamos en las casas. Y lo más complicado es que, de tanto ser utilizadas, terminan por convertirse en tradiciones a las que rara vez se les cuestiona por su veracidad.



¡Cuidado! Porque muchas de ellas terminan evidenciando una fuerte discriminación, son mentira o, por lo menos, una injusticia atribuírselas a un sexo determinado. Por eso, como cada semana en Pregunte sin miedo, nos dimos a la tarea de recopilar las más comunes y las que más se hacen nuestros lectores para responderlas a través de un especialista.

Hoy, nos dedicaremos a las preguntas, o lugares comunes, que suelen ser atribuidos a los hombres. Espere, dentro de 8 días, la segunda parte con las correspondientes sobre las mujeres.



El experto que nos acompaña esta vez es José Alonso Peña, Psicólogo y docente del programa de Psicología del Politécnico Grancolombiano sede Medellín, quien antes de comenzar nos hace la siguiente y muy importante aclaración:



“Es importante entender que todas estas preguntas provienen de una cultura que tiende a separar los roles, las reacciones y los estereotipos entre los sexos. Esto genera una polarización entre las dinámicas de lo masculino y lo femenino, sin preguntarse por la inclusión.



Todas y cada una de estás preguntas, responden a mitos que provienen de dinámicas sexistas en nuestra cultura. Y es nuestra responsabilidad, como actores sociales, profesionales de la salud mental y comunicadores, aportar al rompimiento de todos estos mitos culturales y sexistas que pueden impactar fuertemente las relaciones interpersonales en todos los ámbitos de interacción de los seres humanos”.



Dicho, esto comencemos con las preguntas de hoy

¿Los hombres siempre salpican el baño? Foto: 123RF

¿Por qué los hombres salpican el baño?

En realidad no existe ninguna fuente psicológica, antropológica o médica que pueda responder esto de manera concisa. Una vez más, es una generalización. No todos los hombres salpican. Y a pesar de que parezca algo verdaderamente normal en la cotidianidad de las personas, este tipo de generalizaciones pueden generar dificultades relacionales y mitos en las relaciones poco sanos.



Conozco el caso de una mujer que evitaba la convivencia con hombres, precisamente porque su madre le había dicho que todos los hombres eran sucios y los olores conviviendo con hombres son muy difíciles. Esta mujer llego al punto de elegir nunca mantener relaciones de pareja estables, precisamente para evitar la convivencia con hombres. Preguntas muy sencillas sobre aspectos muy cotidianos y aparentemente triviales, esconden dinámicas culturales bastante complejas, como las generalizaciones en los roles de los seres humanos, basados en su sexo.

¿Todos los hombres son iguales?

Evidentemente no. Esta es una pregunta que me encanta contestar, porque sí así fuera no habría dificultades en la evaluación, intervención, predicción y entrenamiento de la conducta en el género masculino y todos los hombres responderían a los mismos estímulos de la misma forma, les gustaría el mismo tipo de pareja, no habría orientaciones sexuales y definitivamente la cultura se habría quedado estancada en etapas muy primarias.



Gracias a la diversidad de individuo a individuo en nuestra especie, independientemente del género, es que podemos ser la especie dominante en la naturaleza, porque no estamos arraigados a respuestas automáticas instintivas, sino que tenemos la posibilidad de aprender y flexibilizar nuestro comportamiento.

¿Los hombres las prefieren brutas?

Esta es una afirmación que es altamente discriminatoria para ambos sexos. Habla de un sexo masculino enmarcado sólo en la heterosexualidad, altamente agresivo y machista y retrógrado. Y al mismo tiempo, altamente discriminativo hacia el sexo femenino.



Esta afirmación no es más que un mito. Es más, estudios sobre seducción y atracción, demuestran que a mayor facilidad para la solución de problemas de manera intuitiva, más atractivo es el individuo, independientemente de género.

¿los hombres son 'perros?' Foto:

¿Los hombres son perros por naturaleza?

Esa es una gran polémica que ha existido. Y creo que es importante aplicarle la pregunta a ambos sexos, pues los indices estadísticos de la conducta infiel se ha estabilizado en ambos géneros. Así que la verdadera pregunta sería. ¿Somos infieles por naturaleza?



Si bien los mamíferos casi en su totalidad son polígamos, la especie humana, gracias a la generación de crías altamente inmaduras en su nacimiento, ha privilegiado la monogamia como estrategia de crianza más efectiva, lo que hace que empiecen a existir mecanismos culturales que potencien la monogamia como una estrategia también válida.



Así las cosas, no todos los hombres son infieles, ya que dependerá de su individualidad personal y emocional, los patrones de relación aprendidos en su historia de vida y los diferentes contextos en los que se desarrolle.

¿Son los hombres más chistosos que las mujeres?

Falso también. El sentido del humor y su eficacia dependen de la presencia de una inteligencia intuitiva y social más desarrollada que del sexo.

Ñapa: ¿Es verdad que a los hombres los intimidan las mujeres independientes?

Esta es una dinámica que en las épocas de machismo marcado era muy frecuente, mujeres independientes, con energías muy proactivas y poco sumisas eran mujeres que amenazaban con el poderío masculino.



Afortunadamente, las dinámicas sociales y culturales actuales, han abonado mucho terreno para la generación de nuevas dinámicas que equilibran la presencia de ambos sexos en los diferentes roles de la cultura. Hoy en día, me atrevería a decir que es totalmente al revés, un ser independiente es altamente atractivo y más que intimidación genera admiración.

¿Le gusta este formato? Participe enviando sus preguntas a nuestros expertos con la etiqueta en redes #PregunteSinMiedo. Y lo invitamos a ver las respuestas que hemos tenido en las semanas anteriores: