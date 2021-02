Estos son algunos mitos y verdades sobre el cuidado del cabello

Cortar el cabello hace que crezca más fuerte, lavarlo muy seguido hace que se caiga más, cepillarse el cabello 100 veces en la noche hace que crezca más … son solo algunas de las creencias que se han transmitido de generación en generación y que hoy por hoy no sabemos distinguir con claridad cuáles de estas son mitos y cuáles son realidades desde el punto de vista médico o científico.



Marilyn Sherlock, presidenta del Instituto de Tricología (Ciencia que estudia el cabello) de Reino Unido y experta en problemas del cuero cabelludo, reveló en entrevista con el diario español ‘El mundo’ ciertos consejos para ayudar a las personas a cuidar su melena.

“En el Instituto de Tricología hemos realizado un estudio que arroja datos preocupantes: un 95% de las mujeres y más de un 81% de los hombres admiten que el estado de su cabello influye en su estado de ánimo, siendo un factor determinante a la hora de mostrar confianza y seguridad en uno mismo. El cabello guarda una estrecha relación con la felicidad", asegura la experta. (De su interés: ¡Cuántos recuerdos! Recuperan foto inédita de 'Don Ramón' en Bogotá)



Ni la cebolla, ni los anticonceptivos, ni las preparaciones caseras pueden evitar la caída del cabello. Ante todo es necesario acudir a un experto para tener un diagnóstico acertado sobre la situación para de este modo plantear un tratamiento.



Dice la ciencia que es “normal” perder al menos 100 cabellos diarios, si pierde más de esa cifra debería consultar un dermatólogo. Por supuesto no hace falta contarlos, si al cepillarse el cabello ve que está perdiendo hebras en cantidades exuberantes o se quedan varios en la almohada es hora de acudir a los expertos, ya que hay más de 50 causas que explican la caída anormal del cabello, entre ellas la edad, la genética o la mala alimentación. (También: ¿El dinero nos hace más felices? esto dicen distintos estudios)

Planchas y secadores, ¿son tan malas para el cabello?

En el caso de las mujeres se cree que para tener un cabello sano se debe evitar a toda costa el uso de planchas, pinzas y secadores. No obstante, Marilyn Sherlock asegura que mientras estos utensilios no estén a temperaturas muy altas no dañan excesivamente el pelo. “No es que no haya que usarla, es que hay que hacerlo correctamente. No te lo va a alisar más porque esté más caliente, es una idea equivocada que tenemos. Puedes ponerlo a 180 grados y pasarlo más despacio, así te alisará mejor que poniéndolo que abrase”, asevera.

Si te lavas las manos y los dientes todos los días, ¿por qué no el cabello?

Marilyn Sherlock es enfática al decir que el cabello está expuesto a la contaminación, lacas, espumas y demás suciedad, por tal razón es importante hacer un adecuado lavado del mismo con productos adecuados para cada tipo de cabello.

Por su parte, en entrevista con el diario argentino ‘Clarín’, la médica dermatóloga Vanina Gegdyszman concuerda con Sherlock y desmiente que lavarse el cabello promueve su caída, pues “si no se lava la cabeza un día, los pelos en fase de caída se irán durante el próximo lavado”, advierte.(Le sugerimos leer: El adiós tras 70 años de una pareja de ancianos que murió de covid-19)

Las canas

“Una cana es un pelo que crece de un folículo piloso sin melanina. Si se arranca una, solamente afecta a ese folículo en particular. No existe evidencia científica acerca de que esto modifique a los vecinos”, dice Gegdyszman. Esto desmiente la creencia popular que al arrancar una cana “salen más”.

Mito o realidad: cortarse el cabello frecuentemente ayuda a que crezca más fuerte

No es cierto. A pesar de que ambas expertas concuerdan en que es necesario cortar el cabello con regularidad, no es que por cortarlo con frecuencia vaya a crecer más sano y fuerte. Además, es importante que lo corte un peluquero, ya que sin las tijeras adecuadas en casa, el corte también puede dañar la punta. Con los cortes, se eliminan las puntas abiertas, el pelo dañado y los restos de tratamientos antiguos.

Cepillar el cabello 100 veces es beneficioso: falso

El pelo es frágil, cepillarlo continuamente lo único que genera es mayor quiebre y fricción. Se debe desenredar lo necesario, pero sin abusar, aconseja Gegdyszman.

