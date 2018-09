Mitos y verdades que muchos hombres creen sobre las mujeres

No es raro escuchar a alguien decir que todas las mujeres dan "cantaleta" o ver cómo una persona asegura que cuando la mamá, la amiga, la esposa, la hija o la novia está enojada es porque debe andar en sus días de menstruación.



Los estereotipos y las generalizaciones se han introducido en nuestra cultura llevando a que, entre chistes y comentarios, generaciones de colombianos se formen con falsas verdades validadas por pensamientos excluyentes y discriminatorios.

La semana pasada en #PregunteSinMiedo respondimos algunas de las dudas o lugares comunes que suelen ser atribuidos a los hombres. Este jueves intercambiamos los papeles y nos dedicaremos a resolver esos interrogantes o "mitos" que muchos creen sobre las mujeres.



Para esta labor nos unimos a José Alonso Peña, psicólogo y docente del programa de psicología del Politécnico Grancolombiano sede Medellín, quien hizo énfasis en recordar que la mayoría de estas preguntas provienen de una cultura que tiende a separar los roles, las reacciones y los estereotipos entre los sexos. Es decir, que provienen de dinámicas sexistas propias de nuestra cultura.



"Esto genera una polarización entre las dinámicas de lo masculino y lo femenino, sin preguntarse por la inclusión (...) es nuestra responsabilidad, como actores sociales, profesionales de la salud mental y comunicadores aportar al rompimiento de todos estos mitos culturales y sexistas que pueden impactar fuertemente las relaciones interpersonales en todos los ámbitos de interacción de los seres humanos", resaltó el experto.

La mayoría de estas preguntas provienen de una cultura que tiende a separar los roles y los estereotipos entre los sexos. Foto: 123RF

Empezamos con el primer mito: ¿Todas las mujeres son 'cantaletosas'?

Falso. En mi experiencia de consultorio he notado que hay la misma cantidad de hombres 'cantaletosos' que mujeres. Es importante entender que es una afirmación sexista. Lo que pasa es que culturalmente el hombre que se queja en público o manifiesta sus necesidades es reprochado porque el mismo machismo genera dinámicas de autodiscriminación.



Este tipo de ideas evidencia la necesidad de omitir estas generalizaciones que pueden convertirse en lenguaje microagresivo. La frase "todas las mujeres son cantaletosas" es de los mismos creadores de "mujer que no jode es hombre". Así las cosas, tenemos que evitar el lenguaje sexista y discriminatorio a través de etiquetas y juicios de valor de este estilo.

¿Es cierto que las mujeres chiquitas son malgeniadas?

No es cierto. No existe ninguna correlación entre la estatura y la inteligencia emocional. En realidad no es más que un mito.

¿Por qué las mujeres van a los baños públicos juntas?

Aunque parezca evidente, claramente las mujeres pueden ir perfectamente al baño solas. Foto: 123RF

Esto no es necesariamente una regla, aunque sí es algo frecuente. Se presenta más por un tema de costumbres que de diferencias estructurales psicológicas o fisiológicas de fondo entre hombres y mujeres. Las mujeres tienden más a la comunidad y a la sociabilidad, lo que hace que prefieran hacer actividades, como ir al baño, acompañadas.



Hay una razón arcaica para ello y es que los hombres solían cazar en soledad, mientras que las mujeres generaban comunidad para el cuidado de las crías. Es un rasgo mamífero. Pero esto no quiere decir que hoy en día sea así, aunque parezca evidente, claramente las mujeres pueden ir perfectamente al baño solas.

¿Existe el embarazo psicológico?

Sí, existe este fenómeno también llamado embarazo utópico. Consiste en que una mujer que no está embarazada cree que lo está y genera los síntomas relacionados con el mismo. Sin embargo, aproximada mente 1 en 22.000 mujeres pueden llegar a sufrirlo.



Es bastante extraño y su incidencia tiende a bajar, teniendo en cuenta que la demanda cultural hacia las mujeres para que sean madres es cada vez más baja. Es una condición que requiere un tratamiento psiquiátrico y psicológico, así como la evaluación neurológica, con el fin de descartar desórdenes fisiológicos y anatómicos.

¿Es verdad que las mujeres se ponen insoportables con la menstruación?

No necesariamente hay una conexión intrínseca entre el periodo y el estado de ánimo "insoportable" o "gruñón" en una mujer. Foto: 123RF

Sí, la llegada de la menstruación implica una descarga hormonal importante en la fisiología femenina que podría llegar a influir en el estado de ánimo de quien está atravesando por el periodo. Pero esta no es la única razón por la que el estado de ánimo de una mujer cambia.



Las hormonas son tan solo una parte de la respuesta emocional adulta, pues esta se acompaña también de creencias, patrones aprendidos, historia personal, entre otros.Es importante aclarar que no necesariamente hay una conexión intrínseca entre el periodo y el estado de ánimo "insoportable" o "gruñón" en una mujer. Tanto hombres como mujeres tienen emociones que son exteriorizadas en la cotidianidad de las relaciones.

