R’Bonney Gabriel se convirtió en la ganadora de Miss Universo 2022, certamen que se llevó a cabo el pasado 14 de enero en Nueva Orleans, Estados Unidos. Sumado a las polémicas que generó su coronación, la diseñadora de modas reveló que no se bañó durante el tiempo del concurso.

En medio de una entrevista con Insider, Miss USA, R’Bonney Gabriel reveló que no se lavó el cabello durante todo el certamen de belleza y hubo varios días en los que no se bañó.



“La gente piensa que es divertido porque subimos al escenario y nos vemos tan hermosas y frescas. Pero en realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final", mencionó.



La diseñadora de modas de 28 años, reveló que desde el inicio del concurso, el pasado primero de enero, hasta el día de la entrevista había mantenido su cabello intacto: "No me he lavado el cabello en todo este tiempo desde que me fui al concurso el 1 de enero, ¡Y todavía no lo he hecho!".



La estadounidense aseguró que este fue uno de sus trucos de belleza para ganar el concurso internacional: “Me pusieron una serie de productos que permitieron que mis rizos lucieran espectaculares y por largo tiempo, ya que cuanto más sucio esté el cabello, los rizos se verán más lindos, limpios y nítidos”.



Adicional a esto, la joven aseguró que no se bañó durante algunos días para cuidar su bronceado y preservar el tono de su piel. “Me hago autobronceado porque soy de piel clara y cuando estás en el escenario, las luces te aclaran y quieres que esos músculos exploten”, concluyó.



Este viernes se conoció que R’Bonney Gabriel renunció a sus compromisos como reina de los Estados Unidos. Según los medios internacionales la mujer decidió desistir de su título como Miss USA por la cantidad de compromisos que tiene.



Su reemplazo y quien cumplirá sus funciones en el país norteamericano será Morgan Romaro, de 25 años.

