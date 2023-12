Natalie Ackermann, animó a Amparo Grisales a participar en Miss Universo Colombia 2024

La actual directora de Miss Universe Colombia Natalie Ackermann aseguró que, en las próximas ediciones del concurso se buscará seguir eliminando las barreras de los estereotipos, para que, de esa manera, cualquier mujer pueda conseguir su sueño de llevar la corona de la mujer más bella del país.

En Miss Universo 2023, se presenció hechos que, para muchos, rompen con los estereotipos de belleza. Por un lado, Camila Avella, Miss Colombia, representó al país siendo una mujer casada y con una hija. Igualmente, Miss Guatemala Michelle Cohn tiene dos hijos.



Por parte de Miss Nepal Jane Dipika Garrett, con tan solo 22 años llegó al certamen sin las típicas medidas (90, 60, 90) que se consideraban tradicionales. Es la primera aspirante ‘plus size’ de la historia.



Pero, por fuera no se pueden quedar Miss Portugal Marina Machete, y Miss Países Bajos, Rikkie Valerie Kolle, mujeres trans y, Erica Robin, la primera representante de Pakistán que, en el desfile de traje de baño, usó un burkini, pues su religión no le permite portar prendas como las de las otras concursantes.

¿Amparo Grisales participará en Miss Universo?

Para seguir con esa tendencia, Natalie Ackermann directora de Miss Universo Colombia, dijo en una entrevista para ‘La Red’ de ‘Caracol Televisión’, que se seguirá buscando romper con los estereotipos de la mano de la nueva CEO Anne Jakkaphong.



Según confesó, en las próximas ediciones se espera quitar el margen de edad que actualmente es de 18 a 28 años. De esta manera, mujeres ‘maduras’ podrán demostrar que no hay edad para la belleza.

En la entrevista, se le puso sobre la mesa si Amparo Grisales puede participar y ella aseguró que sí, añadiendo una invitación para ‘La Diva de Colombia’: “A ver… ¡Anímate!”.



“Definitivamente, todo es una posibilidad, ¿no? Porque si no hay límite de edad, cualquier mujer podría participar, incluyendo a Amparo Grisales”, concluyó Ackermann.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

