Westcol se ha convertido en uno de los creadores de contenido más reconocidos del país por sus transmisiones en vivo en la plataforma Twitch, logrando tener una audiencia que puede llegar hasta los 20 mil espectadores durante sus apariciones en la plataforma.



Recientemente, el paisa estuvo siendo bastante comentado entre la comunidad digital por su ruptura amorosa con la hija de la excongresista Aida Merlano, quien hoy se encuentra bajo asilo político en Venezuela tras escapar de las autoridades en 2019 al haber sido condenada por corrupción electoral.

Pues bien, todo parece indicar que Luis Villa, nombre de pila del antioqueño, ya está dejando en el pasado su efímera relación con Aida VIctoria Merlano y le ha puesto el ojo a otra reconocida figura pública en el país: la Miss Universe Medellín Valeria Giraldo Toro.



Y es que la supermodelo se le ha visto bastante cercana a Villa desde que accedió a aparecer en una de sus transmisiones en vivo hace algunos meses. Es más, ambos han sido bastante comentados en redes sociales por protagonizar algunas escenas un tanto románticas que podrían dar pie a pensar que está naciendo un posible amorío.



En un reciente stream, Westcol le regaló una rosas a Giraldo, quien se conmovió por el detalle. Así mismo, la invitó a la Solar, festival que se desarrollará en Medellín el próximo 11 de febrero, y que tendrá la participación de artistas internacionales de gran calibre, como Ryan Castro, Sean Paul, Dimitri Vegas, entre otros.



Hay que aclarar que el influenciador es enfático con su comunidad al decir que nunca había regalado rosas a una mujer en el pasado, por lo que estaba un tanto nervioso antes de entregar el detalle, un comportamiento que deja mucho de que hablar, aunque Villa se refiera a la modelo como “ una amiga que quiere mucho”; así mismo, trae a colación a su expareja, pues jamás se le vio darle un obsequio de ese estilo.



El hecho causó el despertar de algunos internautas que lo critican por sus conquistas, pues, según comentaron, supuestamente su anterior relación con Aída Victoria Merlano y su cercanía con la Miss Universe Medellín es solo por cuestión del dinero.



Ante estos comentarios Villa se defendió y expresó: "Claro, la plata ayuda. Yo no digo que no (...) yo soy horrendo, pero no sé que tengo”, expresó Westcol durante una transmisión en vivo que duró más de 12 horas.



