Maria Fernanda Aristizábal, Miss Universe Colombia 2022, se le vio paseando por Valledupar, capital mundial del vallenato, compartiendo un encuentro cultural con las juventudes musicales de la región, disfrutando de un tour gastronómico, pero sobre todo, acompañando a la comunidad por los puntos más representativos.



La reina llegó a territorio caribe el viernes 5 de agosto, dónde fue recibida por el actual rey juvenil del Festival Vallenato, Jeronimo Villazón, al ritmo del acordeón y la guacharaca.



“Estoy feliz porque es una ciudad más que conozco de este bonito país, feliz de conocer esta cultura, de la tradición de Valledupar y de este recibimiento tan hermoso. La verdad es que me siento muy acogida por la gente. Gracias por recibirme de esta manera”, fueron las palabras de la reina al portal ‘El Pilón’.

Maria Fernanda Aristizábal en su visita por Valledupar Foto: Instagram:@mafearistizabalu

Dentro de su agenda se encontraba realizar una visita a los jóvenes que se encuentran privados de la libertad en el Centro de Formación Juvenil del Cesar, en el cual logró charlar con algunos menores y recibir regalos que ellos ya le tenían preparados.



Según resaltó Aristizabal, ese fue un espacio para acercar a los adolescentes y niños a que despierten interés por proyectos importantes en pro de sacarlos adelante en libertad.



“Me conmueve muchísimo, quiero atraer un mensaje de inspiración, de amor hacia ellos, de que vean que quieren ser cuando salgan de ahí, yo creo que recoge esa parte social que es lo que queremos seguir haciendo, ciudad por ciudad, en esta gira nacional", señaló al medio citado.

Así mismo, la soberana se ilustró con las historia de la cultura vallenata en la plazoleta mayor Alfonso López, en la cual danzó al son de una parranda vallenata tradicional que tuvo la participación de algunas personalidades locales del género, como Reyes Almes Granados, María Sara Vega, Wendy Paola Corzo, el 'Rey Vallenato' 2021, José Ricardo Villafañe, el 'Rey Infantil' 2022, Santiago Oñate, y Los Niños del Vallenato de la Escuela Rafael Escalona dirigidos por el maestro Roberto Ahumada.



Finalmente, estuvo en el Parque de la Provincia, dónde aprovechó para tomarse algunas fotografías con las esculturas de los grandes juglares de la música vallenata, entre los que destaca, Diomedes Díaz, fallecido en el 2017.



“Estuve en una parranda vallenata que me disfruté de principio a fin con los Reyes, Reinas y Los Niños del Vallenato de la Escuela Rafael Escalona. Me gusta mucho está cultura porque la conozco a través de mi mamá que canta vallenatos”, concluyó Aristizábal al medio local ‘El Pilon’.



