Los colombianos tienen los ojos puestos en la elección y coronación de Miss Universe Colombia, que tiene lugar este 2 de septiembre en el centro de convenciones Puerta de Oro de Barranquilla.



(Lea también: Miss Universe Colombia 2023: Así puede votar para elegir las finalistas).

Son 24 las candidatas que, esta noche, se disputan el título y la representación nacional en el concurso mundial. Para convertirse en la sucesora de María Fernanda Aristizábal, las aspirantes de todas las ciudades del país deberán deslumbrar no solo con su desfile en traje de gala y vestido de baño, sino también con sus respuestas en la ronda de preguntas.

El panel de jurados está conformado por la ex Miss Universo, Andrea Meza; Tatyana Orozco, empresaria barranquillera y quien ha sido ya jurado de Miss Universo; Jason Co, director financiero de O Skin Care; Cesar Velilla, médico y cirujano plástico, y Aysjel Antonia Bernadette Maria, directora de Miss Universo Curazao.



(Siga leyendo: Miss Universo Colombia 2023: todo lo que debe saber para no perderse el certamen).

Facebook Twitter Linkedin

Miss Universe Colombia 2023. Foto: Instagram: @missuniversecolombiaorg

Comienza la velada de elección y coronación de Miss Universe Colombia

Desfile en traje de gala

La cuarta edición de Miss Universe Colombia inició con una muestra artística, repleta de color, sabor y ritmo colombiano. Después, sobrevino el desfile en traje de gala.

La primera en cruzar la pasarela fue miss Amazonas, quien lució un vestido diseñado por un artesano indígena. Le siguió miss Antioquia, estudiante de negocios internacionales, con un traje de Fernando Tarapues.

Miss Atlántico llevó un diseño de Mariano Fernández, al igual que miss Boyacá, quien destacó con un vibrante vestido rojo, y miss Cundinamarca. Lina Hurtado, miss Buenaventura y una de las favoritas para ganar la corona, lució un diseño de Alejandro Reyes.

Miss Cali, Wendy Murillo, cruzó la pasarela con un vestido de Fernando Marín. Camila Avella, la primera aspirante al título que es madre y esposa, hizo lo propio con un diseño de Virgilio Madinah y miss Cesar caminó con seguridad con su atuendo de Andrés Martínez.

A la lista de vestidos diseñados por Mariano Fernández se sumó el de miss Guajira. Valeria Giraldo, representante de la ciudad de Medellín, se presentó ante los jurados con un diseño de Fernando Tarapues.

Bueno y ese vestido que o que? NO HIJA NO LA DAS #MissUniverseColombia #MissUniverseColombia2023 pic.twitter.com/ubJchu4ySI — Miss Universe Criticones (@missologo11) September 3, 2023

Miss Putumayo lució despampanante con un traje de Fernando Marín con brillos y miss Quindío demostró serenidad con su vestido de Edward Giraldo. Lina Pinzón, miss Santander, optó por el morado en su traje de Virgilio Madinah.

El azul se apoderó de la pasarela con la llegada de miss Tolima, cuyo atuendo estuvo a cargo de Melquicedet Rincón, y tras su paso vino Valentina Cardona, miss Valle, quien cerró con un diseño de Mariano Fernández.

Este es el top 15

Con las 24 candidatas en el escenario, llegó el momento de escuchar el primer veredicto de la noche. Estas son las semifinalistas:

1. Miss Santander

2. Miss Risaralda

3. Miss Nariño

4. Miss Atlántico

5. Miss Buenaventura

6. Miss Norte de Santander

7. Miss Soledad

8. Miss Amazonas

9. Miss Boyacá

10. Miss Cali

11. Miss Casanare

12. Miss Tolima

13. Miss Valle

14. Miss Quindío

15. Miss Cundinamarca

Tras la presentación del 'Checo' Acosta, las aspirantes a Miss Universe Colombia realizarán su presentación en traje de baño. Esta ronda definirá a las siete concursantes que pasarán a la fase de las preguntas.

Noticia en desarrollo

Más noticias en EL TIEMPO