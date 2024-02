Miss Japón renunció a la corona tras conocerse su romance con un hombre casado

El reinado de Miss Japón está dando de qué hablar alrededor del mundo, luego de que medios internacionales dieran a conocer que la actual mujer que llevaba la corona como la más bella de ese país, decidiera devolverla tras descubrirse un romance secreto que tenía con un hombre casado.

Karolina Shiino, de 26 años, hace unas semanas fue la ganadora del certamen y desató controversia, debido a que no es japonesa de nacimiento o de familia.



La joven nació en Ucrania y se mudó a Japón junto a su madre cuando tenía cinco años, posteriormente adoptó el apellido de su padrastro.



Según dijo el medio ‘BBC Mundo’, desde pequeña fue discriminada por ser de otro país y esto se intensificó cuando la coronaron Miss Japón.

Por un lado, algunos ciudadanos aceptaron su triunfo, pero otros, lo rechazaron porque ella no nació en ese país y tampoco tiene familia asiática, agregando que ella no representa la belleza japonesa.



Miss Japón renunció a la corona por estar en una relación con un hombre casado

Ahora, Karolina Shiino vuelve a ser el centro de atención luego de que la revista local ‘Shukan Bunshun’ diera a conocer que descubrieron que la reina de belleza estaba en una relación secreta con un hombre casado.



La organización de Miss Japón salió en su defensa argumentado que ella no sabía nada sobre la esposa y la familia, pero al poco tiempo la ucraniana publicó a través de su perfil de Instagram unas disculpas para decir que sí sabía todo desde un principio.

Por esta razón, Karolina tomó la decisión de renunciar a la corona: “Lamento mucho los enormes problemas que he causado y haber traicionado a quienes me apoyaron”, declaró.



En la publicación, recibió mensajes de apoyo de algunos seguidores, pero otros la criticaron duramente, algo la que llevó a desactivar los comentarios.

“Karolina eres inteligente, hermosa, grande y de buen corazón”, “No mires atrás sigue avanzando y haz lo mejor posible”, “Soy tu fan sin importar nada y te apoyo”, “¡Carolina no eres mala! Síganla apoyando” y “Creo que estabas trabajando duro para convertirte en japonés y fue muy difícil para ti ser un extranjero creciendo aquí”, fueron algunas reacciones.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

