Representante de Colombia en Miss Global denunció fraude en el evento

El pasado 18 de enero se llevó a cabo la octava edición del concurso de belleza Miss Global, un certamen en el cual participan mujeres entre 18 y 35 años.



Lo que más llamó la atención del evento fue el duro reclamo hecho por Jesenia Orozco, la representante de Colombia en el concurso: ella, a grito herido, denunció que el veredicto del jurado "era un fraude".

Un video de la cuenta de Instagram 'Missosologycol' muestra el momento en el que Jesenia detiene los aplausos y las ovaciones del público para, con el dedo índice en alto, señalar que todo lo que se gesta en el certamen "es un fraude".

Según 'El Nacional', de Venezuela, el evento llevado a cabo en México tuvo ciertas irregularidades que sorprendieron entre los fanáticos. Al parecer Van Pham, presidente de la organización, incluyó sin mayores explicaciones a más candidatas de las acordadas para las rondas eliminatorias.



Dice el citado medio que a las 11 reinas que tradicionalmente se escogen en la primera ronda eliminatoria se sumaron otras 7; tras ello, en la segunda ronda ya no quedaron las 5 princesas 'de siempre', pues el número aumentó a 11.

Fue, durante los aplausos en la segunda ronda, que la representante colombiana estalló: luego del silencio del público señaló como "injusto" lo sucedido en el certamen.



Y aunque uno de los encargados del evento trató de continuar con el protocolo, todos, incluyendo reinas y presentadores, siguieron escuchando las denuncias de Jesenia.



De manera insólita el público estallaba en aplausos ante cada declaración de la colombiana. "Es inaceptable la corrupción, es inaceptable la falta de respeto en este certamen, la falta de dignidad (...) ¡No lo acepto!", fueron las palabras de la representante durante uno de los momentos más tensionantes.

Es inaceptable la corrupción, es inaceptable la falta de respeto en este certamen, la falta de dignidad (...) ¡No lo acepto!: Jesenia Orozco FACEBOOK

TWITTER

Al final del metraje, varias de las representantes seleccionadas se acercaron a Jesenia con la intención inicial de 'calmarla', sin embargo, los gritos de reclamo continuaron durante unos instantes más.



El público, de nuevo, prorrumpió en aplausos. Algunos de los asistentes, incluso, secundaron las denuncias.



Luego de esto, Jesenia hizo una publicación en Instagram en la cual, aprovechando una de sus selfis, habló del tema. Inició agradeciendo por el apoyo al pueblo colombiano y luego escribió: "Desafortunadamente mi experiencia en México termino muy mal. Me llevo no solo una gran decepción pero también mucha tristeza en mi corazón". Aseguró, además, que está "100 % en contra de la corrupción".

"Amo al pueblo Mexicano y la verdad me recibieron muy lindo pero desafortunadamente no todo el mundo es correcto o justo. Lastima que en los países latinos pasen cosas así. Gracias al pueblo humilde de México, a la gente linda. No a la gente que cree que con poder puede controlar el mundo y hacer desastres", aseguró con contundencia.



Este lunes, en diálogo con 'La FM', Jesenia aseguró que su reclamo fue motivado porque "el señor auspiciador en México paró el show porque dijo que tenía que ganar la niña de México como fuera, eso a mí me molesto".



Miss Global se realizó por primera vez en 2013. El veredicto de la edición de este año, luego del episodio protagonizado por Jesenia Orozco, se dio a conocer mediante un comunicado. Karolína Kokesová, representante de República Checa, fue la ganadora.

TENDENCIAS EL TIEMPO