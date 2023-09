Lina María Hurtado, una joven talentosa que representó a Buenaventura, logró llegar a la final del prestigioso certamen de belleza Miss Universe Colombia.



Desde el comienzo del tan esperado evento, Lina María Hurtado se posicionó rápidamente como una de las favoritas, siendo aclamada por los fans como la potencial ganadora.



De acuerdo con el portal web 'GMTV Latinos', Miss Buenaventura es una joven de 24 años que estudió comunicación social, con un enfoque en el cambio social.



Aparte de trabajar como modelo y artista profesional, es docente de comunicación para la paz en diferentes áreas remotas y de difícil acceso. Su misión es impactar profundamente en las personas a través de la educación y la capacitación, dejando una marca indeleble en sus vidas.



En una entrevista con la revista Semana la modelo contó un fuerte caso de bullying en el colegio: "Mis papás trataron en lo posible de mostrarme lo valioso que era ser una mujer negra, de cuánto me tenía que amar y aceptarme. Pero los niños eran crueles y había bullying, y me costaba aceptarme tal y como era".



"Siempre llegaba del colegio con ganas de arrancarme la piel y fue un proceso difícil. Y poco a poco fui haciendo la transición de entenderme, amarme, quererme y tratar de comprender lo que es el racismo estructural", añadió.



Su tono de piel fue una de sus grandes inseguridades cuando era joven, pues en varias oportunidades intentó aclarar su piel. "Y lo usaba porque se supone que es un blanqueador y lo blanco era lo bueno. Siendo niña y en medio de lo ilógico que podía ser, me lo aplicaba y me frotaba. Y me hice mucho daño en la piel".



Para finaliza, dijo al medio anteriormente citado que ahora quiere inspirar a otras jóvenes: "Ahora mismo estoy iniciando con mi marca de productos para el cuidado de la piel y el cuerpo. Para inspirar a otras niñas y que haya una resignificación de quiénes somos”, agregó en el diálogo al medio nacional".

