Miss Buenaventura, Lina María Hurtado, reveló que está en embarazo: ‘Muy deseado’

Durante el certamen de belleza Miss Universe Colombia, una de las mujeres que más resaltó fue Lina María Hurtado, quien representó a Buenaventura y obtuvo el puesto de segunda finalista el 2 de septiembre de 2023. Aunque no se llevó la corona, pudo ganarse el corazón de los colombianos.



(Lea también: Lina María Hurtado, la Miss Buenaventura que llegó a la final de Miss Universe Colombia).



La joven de 24 años es una comunicadora social y periodista que se destaca por su lucha antirracista, por tal motivo se convirtió en una de las modelos favoritas, tanto así que algunos la llaman la ‘reina de las redes sociales’.

En una entrevista para ‘La Red’, Lina María Hurtado reveló que uno de los sueños más grandes que tenía desde que era pequeña se está realizando, puesto que le dejó saber a los periodistas que está embarazada.



(Siga leyendo: 'Usaba cloro para cambiar mi piel': la dura historia de Miss Buenaventura).

Una maternidad deseada



Después de varios meses de su participación en el Concurso Nacional de Belleza, la modelo quiso iniciar una nueva etapa en su vida, según lo contó para ‘La Red’: “Te confieso que cuando era niña a mí me preguntaban: ‘¿Usted qué quiere ser cuando sea grande?’, y yo les decía: ‘Yo quiero ser mamá’”.



“Estoy súper feliz de compartir con los colombianos que me manifestaron tanto amor después del concurso que estoy iniciando mi fase de maternidad, estoy en embarazo, estoy extremadamente feliz, porque es un embarazo muy deseado, muy buscado”.



(De interés: Romance de reina: Miss Buenaventura publicó en Instagram fotos presentando a su novio).

Lina María Hurtado explicó que, cuando finalizó el concurso de belleza, su pareja y ella se propusieron crear su propia familia, pues ambos querían hijos, y la noticia de su embarazo tiene entusiasmada a su familia.



Sin embargo, la pareja tuvo que intentar quedar en embarazo durante varios meses, ya que los resultados de las pruebas salían negativos, lo que logró desanimarla.



“Fueron unos meses un poquito complicados porque era hacerme una prueba y otra, y siempre ver el negativo me afectó bastante”, dijo la modelo.



Por el momento, su objetivo principal es dedicarse a la familia que está construyendo, por lo que no cree que vuelva muy pronto al modelaje. Sin embargo, no descarta que algún día retome su profesión y se postule nuevamente al Miss Universe.

La Red: Lina María Hurtado, Miss Buenaventura 2023, está embarazada



LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO