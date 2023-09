Este sábado 2 de septiembre fue la jornada de coronación del certamen Miss Universe Colombia 2023 en Barranquilla, donde participaron 24 candidatas de diferentes departamentos y ciudades.



Allí fue elegida a Maria Camila Avella Montañez como representante de la belleza en Colombia, quien tiene 28 años y es comunicadora social, modelo, presentadora, madre y esposa.

Ante esto se desataron diferentes opiniones en las redes sociales, pues la representante de Buenaventura, Lina María Hurtado, ya había sorprendido con su belleza a todo el público y era una de las favoritas.



"No robaron solo a Buenaventura, le robaron a toda Colombia el tener la posibilidad de ver a semejante mujer tan preciosa como nuestra representante en Miss Universo. Lamentable robo", comenta un usuario de X (antes Twitter), sobre el resultado final del certamen en Colombia.



Es así como se expresaron varios usuarios más, lamentando que Miss Buenaventura no fuera la ganadora y una posible Miss Universe.

Fue así como Lina Hurtado llegó al top 3 de finalistas, pero no logró el triunfo, lo que generó que en aquel lugar en el que fue coronada a Miss Casanare se escucharan comentarios críticos.



Después de tanto revuelo y conmoción -tanto en el lugar de la ceremonia como en las redes sociales- fue que la Miss Buenaventura decidió dar su opinión por medio de una historia en su cuenta de Instagram.

Facebook Twitter Linkedin

Historia de Instagram de Lina Hurtado. Foto: Ig @lina.mariahurtado

Se dirigió a sus seguidores para expresar que en realidad ella se siente muy feliz y terminó de demostrarlo con una sonrisa.



"Por aquí estamos muy felices", expresó Miss Buenaventura.



Desde entonces, los usuarios quedaron a la expectativa sobre si seguirá participando en el Miss Universe Colombia, pues ha estado circulando una imagen en la que, supuestamente, el preparador de Lina afirma que no ya no irían tras la corona.



Desde aquel suceso no se sabe nada sobre si es cierto o no que se retira completamente del certamen, pues la Miss Buenaventura no ha vuelto a aparecer en redes sociales.



(Le podría interesar: Miss Universe Colombia 2023: ¿Quién es el esposo de Camila Avella?).

NATALY BARRERA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO: