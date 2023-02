La reina de belleza Chayenne van Aarle, quien representó a Bélgica en la edición más reciente de Miss Universo, sufrió un aparatoso accidente de tránsito el pasado martes 7 de febrero. Según indicaron, la joven de 23 años conducía desde la provincia de Kruibeke hacia Amberes -donde vive- cuando chocó.

Según informaron medios internacionales, la belga, quien también es modelo y cantante, regresaba a su casa luego de visitar a su novio cuando chocó contra un camión, resultando gravemente herida.



En las imágenes compartidas, se puede ver cómo la camioneta Volvo V40 quedó incrustada bajo la parte trasera del camión, el vehículo que conducía -por cierto- se lo había facilitado el certamen de belleza de Bélgica tras coronarse como la mujer más bella de su país.



Miss Bélgica 🇧🇪 Chayenne Van Aarle

estuvo involucrada en un grave accidente automovilístico esta tarde, dijo su novio, Nicolas Enjoys. Además de su propio vehículo, también estaría involucrado un camión. El estado de Chayenne es crítico, estaba inconsciente cuando la rescataron. pic.twitter.com/HuvIawqGT7 — Miss Universe (@InfMissUniverse) February 8, 2023

La modelo habría sufrido heridas en la cabeza, el rostro, el cuello y el tórax. Incluso, señalaron que perdió el conocimiento en varias ocasiones mientras los bomberos la auxiliaban. A pesar de todo, Chayenne sigue con vida y ya fue dada de alta.

En redes sociales, la también cantante compartió algunas fotografías en el hospital, en las que se puede detallar su herida en unos de sus ojos. “Gracias por toda la luz y el amor que recibí de todos ustedes. No estoy activa en las redes sociales por el momento, porque necesito descansar. No puedo manejar muchos estímulos por una conmoción cerebral. Pero espero que piensen en esto y se cuiden cuando todo se vuelva demasiado. Los quiero a todos. Mucho amor y luz”, escribió en la publicación.



Por lo tanto, parece que la reina de belleza de momento se va a centrar en su recuperación y no le podría entregar la corona de Miss Bélgica a su sucesora, cuyo certamen se llevará a cabo el 11 de febrero. En el evento, también se esperaba que la modelo cantara un tema propio.

