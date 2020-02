La 'Señorita Alemania' de 35 años que rompió todos los esquemas

Instagram: @missgermany_official

"No tengo ninguna gana de ser la típica miss. Mis prioridades no van a cambiar porque me den un papel más" aseguró la reina al diario alemán 'Bild' después de recibir el cetro de 'Miss Alemania'.



En estas declaraciones también enfatizó que no va a abandonar su vida como madre de familia ni empresaria. Alternará su vida personal con las obligaciones que conlleva ser reina.