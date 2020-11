Sacerdote tuvo un ataque de risa en plena eucaristía virtual

Este fin de semana se viralizó en redes sociales un video en el cual se ve a un joven sacerdote tener un ataque de risa durante la transmisión de su misa en vivo por medio de YouTube.



El padre, identificado como Fabrício Rodrigues, de la parroquia São Félix Valois, ubicada en Marabá (Brasil), estaba dando la misa cuando ocurrió un inesperado accidente que lo hizo soltar varias carcajadas e impidió que continuara con la ceremonia.



¿Qué pasó?

Mientras el cura se preparaba para comulgar, el músico que lo acompañaba comenzó a tocar y a cantar una melodía religiosa. Todo iba bien hasta que una de las cuerdas de su guitarra se rompió.

Ante esto, el ingenioso artista recurrió a cantar a capela, causando la risa del párroco, quien no pudo contenerse y, por varios segundos, mantuvo la cabeza abajo para evitar mostrar su expresión.



“El chico que estaba cantando tiene todo mi respeto y admiración porque, si estuviera yo ahí, me habría muerto de la risa junto al padre”, es uno de los comentarios que se lee en redes sociales.



En el video, que cuenta con miles de reproducciones, comentarios y ‘me gusta’, los internautas brindaron su apoyo al sacerdote, asegurando que fue un error humano.



“Sí, está mal reírse de eso, mi lugar en el infierno ya está pagado”, “es un ser humano más y no podemos juzgarlo”, son algunos de los comentarios de apoyo que se ven en YouTube.



Para la fortuna de Fabrício, la comunidad tomó la reacción de la mejor manera.



El sacerdote es conocido en la localidad por su buen humor y tiene muchos seguidores en redes sociales, plataformas desde las cuales juega y dialoga con los fieles católicos.



A causa de la pandemia de coronavirus, en Brasil, país que registra más de 6 millones de casos y más de 170 mil fallecidos, las misas en varias iglesias se llevan a cabo de manera virtual desde el pasado mes de marzo.



