En ocasiones, aunque dos actores deban permanecer y trabajar juntos mucho tiempo en un set de grabación, no logran tener una buena relación detrás de cámaras. Tal es el caso de la británica-australiana Miriam Margolyes, quien reveló que no se lleva nada bien con su colega austriaco Arnold Schwarzenegger debido a un “desagradable” incidente que tuvieron cuando filmaron una película.

Miriam Margolyes es reconocida por haberle dado vida al personaje de la profesora ‘Pomona Sprout’, en la saga de ciencia ficción de ‘Harry Potter’. Por su parte, Schwarzenegger es un ícono de las películas de acción y su interpretación más famosa ha sido la de ‘T-800’ en ‘Terminator’.



Los dos artistas trabajaron juntos en una cinta de acción-terror de 1999 llamada ‘End Of The Days’. El actor austriaco interpretó a uno de los personajes principales, ‘Jericho Cane’, mientras que Margolyes representó un papel antagónico, ‘Mabel’.



En la película, Schwarzenegger es un agente de Policía retirado, quien tiene como misión detener a ‘Satanás’ -interpretado por Gabriel Byrne- antes de que conciba al Anticristo con una joven llamada ‘Christine York’ (Robin Tunney).



Sin embargo, ‘Mabel’ es la hermana y una de las ayudantes más fieles de ‘Satanás’, Esto la convierte en un obstáculo para ‘Cane’, por lo que debe asesinarla si desea alcanzar su objetivo.

La escena del incidente

Margoyles reveló en una entrevista con el pódcast ‘I’ve Got News For You’ que no le gustó trabajar con Schwarzenegger porque, durante uno de los cortes entre dos tomas, el actor se tiró un gas “deliberadamente” en la cara de ella y no le ofreció disculpas por ello.



“Estaba interpretando a ‘Mabel’, la hermana de ‘Satanás’, y él me estaba matando, así que me tenía en una posición en la que no podía escapar y tirada en el suelo. Y simplemente se tiró un pedo”, señaló la actriz.



“En realidad fue bastante grosero. Se tiró un pedo en mi cara. Okay, yo me tiro pedos, por supuesto, lo hago, pero no me tiro un pedo en la cara de las personas. Lo hizo deliberadamente, justo en mi cara (...) No lo he perdonado”, agregó.

'Mabel' confrontando a 'Cane' en 'The End of the Days'. Foto: Universal Pictures.

Adicionalmente, la intérprete, con ahora 81 años, manifestó que Schwarzenegger “es demasiado engreído” y que nunca se llevaron bien tras bambalinas. Incluso, mencionó un desacuerdo que tienen en cuanto a ideales políticos: “Está demasiado lleno de sí mismo y no me importa en absoluto. Es republicano, lo cual no me gusta”.



Hasta el día de hoy, 23 años después de lo ocurrido, el actor nunca ha pronunciado públicamente al respecto.

