La fama debe ser algo difícil con lo que lidiar. Las personas, cámaras, medios, chismes, viajes, conciertos, compromisos, además de poca privacidad, ha de ser una carga complicada de manejar.

Más que a un ser humano, vemos a las celebridades por su lado artístico, pues son personas que han destacado por tener algún talento que al principio parecía oculto, pero gracias a la valentía o la suerte, han logrado llegar a lo más alto de la atención en la esfera del entretenimiento.

Se ven a estas estrellas como personas sumamente dedicadas y profesionales en lo que les corresponde, por lo que también pueden llegar a ser ejemplos a seguir para mucha gente, principalmente los jóvenes, cuya típica incertidumbre sobre lo que quieren conseguir en sus vidas los lleva a admirar estas figuras y seguir sus pasos.

No obstante, se ignora mucho el hecho que estas figuras, que a veces parecen eminencias, también son seres humanos de carne y hueso. Pueden llegar a ser tan ‘normales’ como cualquier sujeto que camina en la calle mientras pasea a su mascota, quien espera un bus para ir a trabajar, trota en un parque a las cinco de la mañana, o compra una empanada del puesto de la vecina en la esquina en el barrio.

Son personas que también tienen sentimientos, crisis, dichas, seres queridos, logros, fracasos, ganancias, pérdidas y todos los demás ingredientes que hacen parte de la receta de la vida. ¿Acaso no les incomodaría no poder permitirse un rato de privacidad por tener que lidiar con la fama?

Pues sí, si les pasa. Solo que muchos no han tenido la ‘valentía’ de gritarlo al aire y esperan a su retiro para poder dar ese paso al descanso, luego de la ardua labor. Uno de esos casos es el de la cantautora italiana Mina Mazzini, quien decidió aislarse de los escenarios en el año 1978.

Mina Mazzini: la estrella y la persona



Mina Mazzini, conocida en su natal Italia como ‘La Tigresa de Cremona’, nació en Busto Arsizio el 25 de mayo de 1940. Era la nieta de un cantante de ópera, por lo que desde que era muy pequeña el canto fue su pasión. Pero, su propia timidez fue el obstáculo para pararse en un escenario.

Sin embargo, su pasión por el canto le hizo superar tal barrera de forma paulatina, e independientemente de los éxitos o los fracasos, se mantuvo perseverante, pues estaba convencida de que era cuestión de tiempo para que su esfuerzo diera frutos.

El 25 de marzo de 1940 Mina Mazzini -más conocida como Mina, o l'urlatrice- una de las voces más sensibles de la canción italiana.

Cuando Mina tenía 18 años, encontró una oportunidad, casi de forma inesperada. Mientras estaba ‘entre chiste y chanza’ con sus amigas, estas la desafiaron a pararse en la tarima de la discoteca Bussola de Marina di Pietrasanta, en la costa occidental del país con forma de bota.

Ella, con su característica timidez, no quiso subir, pero ante la insistencia de sus colegas, finalmente cedió y se paró sobre la tarima. No fue consciente que esa presentación sería la verdadera piedra angular en el ascenso de su carrera musical pues, sin darse cuenta, ‘la rompió’ con su privilegiada voz.

En el año 1960, dos años después de lo ocurrido en Marina di Pietrasanta, lanzó su primer disco como solista llamado ‘Tintarella di Luna’, no sin antes grabar un par de covers con una banda de rock clásico llamada Happy Boys.

Además de su voz, Mina emanaba personalidad, presencia y carisma al momento de cantar. Su actitud arrasadora, como si de un buque de carga atracando en un muelle se tratara, fue fundamental para la cantautora italiana. Su figura y actitud la hicieron quedarse grabada en los ojos, las bocas y las mentes de muchas personas en aquel momento.

Censura injusta



No obstante, en el año 1962, todo lo referente a Mina Mazzini fue censurado por los medios italianos (principal medio de difusión de sus canciones), debido a un embarazo, producto de su relación con el actor italiano Corrado Pani.

No obstante, su figura ya era de las más reconocidas en el país, por lo que muchos de sus admiradores bombardearon a los medios públicos italianos con cartas y peticiones para que su música pudiera ser escuchada nuevamente. Ante tanta insistencia, finalmente levantaron la censura.

MINA MAZZINI



Una de las grandes damas de la canción italiana. Su mejor etapa la vivió en la primera mitad de los 60s, combinando el canto con la animación en TV.



Su mayor éxito: Ciudad Solitaria (1964)



En Venezuela vino a "Renny Presenta".



Esto, para Mina, significó un cambio de paradigma. No tenía idea que su talento cautivó a tantas personas, por lo que decidió cambiar un poco de actitud, reflejada en su aspecto físico, pues se depiló las cejas, empezó a delinear el contorno de los ojos de forma habitual y empezó a vestir de una forma cada vez más provocativa con el paso del tiempo.

‘Soy un robot, una rocola’



Ya teniendo un rol de madre, con matrimonios complicados, la carga de sus giras, shows, grabaciones y composiciones, finalmente decidió retirarse de los escenarios en 1978, pues su vida como famosa le demandó mucho tiempo y vio la privacidad y las horas con su familia como un lujo cada vez más difícil de encontrar.

“Soy un robot, una rocola”, dijo la artista en una de las últimas entrevistas que concedió, a modo de metáfora de su rutinario estilo de vida.

LA VOCE

Ojo, porque se retiró de los escenarios, más no de la música. Actualmente, en un acto que puede ser interpretado como antisocial, decidió enclaustrarse en su casa en Suiza, con su propio estudio de grabación, y se dedicó a grabar desde allí, fuera del ojo público, la fama y los paparazis.

Poco más se sabe de su vida rutinaria. Además de ser cantante, también se dedicó a la consejería, pues da tips amorosos para mujeres en la revista ‘Vanity Fair’. Ante la duda de una lectora a partir de su hábito de tener relaciones sexuales extramatrimoniales con otro hombre, la artista dio uno de los consejos que más se pueden asociar con su impetuosa actitud:

“No me gustan los traidores. Me viene perfecto si te ‘consientes’ con todos los hombres que quieras, pero tienes que decírselo a tu marido. Es una simple cuestión de justicia, tiene que saber con quién está tratando, quién anda por su casa. Y no me digas que estás enamorada de él. Quien ama no traiciona. Punto”.

