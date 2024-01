Milly Alcock, estrella de ‘House of the Dragon’, es la nueva Supergirl

La actriz australiana Milly Alcock, conocida por su papel como la joven princesa Rhaenyra Targaryen en la serie 'House of the Dragon', ha conseguido un destacado lugar en el mundo de los superhéroes. El martes 30 de enero, el director James Gunn anunció que Milly Alcock, de 23 años, interpretará a Supergirl en el Universo de DC.



Gunn expresó su emoción por la elección de Milly después de audicionar para el papel de Kara Danvers. En sus redes sociales, el cineasta elogió el talento de la actriz y compartió que quedó impresionado por sus diversas audiciones y pruebas de pantalla para el papel de Supergirl. Gunn también reveló que ya conocía el trabajo de Milly, ya que la había visto previamente en su papel como entrenadora de dragones en 'House of the Dragon'.



Aunque aún no se ha anunciado un proyecto específico para la nueva Supergirl, medios especializados como Deadline han sugerido rumores de que su debut podría ser en la película 'Superman Legacy'.



Deadline informa que, de momento, se sabe que Milly Alcock aparecerá en un proyecto basado en DC antes de protagonizar su propia película en solitario titulada 'Supergirl: Woman of Tomorrow'. No se ha anunciado un director para la película de Supergirl, que fue anunciada por DC hace un año.



La actriz Milly Alcock celebró con entusiasmo el anuncio en sus redes sociales y expresó su gratitud: "Estoy emocionada de formar parte de la familia de DC. Muchas gracias, James Gunn, por confiar en mí para interpretar a Kara y a Supergirl."



Con esta noticia, Milly Alcock logró imponerse a otras actrices, como Emilia Jones y Meg Donnelly, quienes también buscaban el papel.

