Givanildo Vieira de Sousa, más conocido como ‘Hulk’, es uno de los futbolistas brasileños que estará este miércoles 8 de marzo en Bogotá comandando el ataque de su equipo, Atlético Mineiro, en el partido de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores contra Millonarios.

Sin embargo, en los últimos días ‘Hulk’ ha sido tendencia en redes sociales, pero no por su profesión, sino por su esposa, quien es la sobrina de su expareja. La mujer en cuestión es Camila Angelo, quien se casó con Sousa en febrero de 2021 en una ceremonia privada en Campinas, Brasil.



Antes de salir con el futbolista, Ángelo trabajaba como sobrecargo en una aerolínea de su país y desde que inició su relación se ha convertido en una personalidad publica en redes sociales y actualmente tiene 39 mil seguidores en su cuenta de Instagram.



Además, la pareja tiene una hija llamada Zaya y en sus redes suelen publicar fotos de su familia y de los felices que están.



El escándalo de su romance

La relación de Camila y ‘Hulk’ comenzó en el 2019, un par de meses después del divorcio de Sousa con su exesposa Iran Angelo, con quien tiene tres hijos: Ian (13 años), Tiago (11 años) y Alice (9 años).



Cuando se hizo publicó el romance de Camila y ‘Hulk’, Iran le comentó a los medios nacionales lo que sentía de que su sobrina saliera con su ex: "Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, afirmó.



Incluso, Iran decidió demandar al futbolista y exigía que se le pagará 60 millones de dólares, por la mitad de los bienes del futbolista. Sin embargo, él apeló y solo le otorgó 20 millones de dólares. Luego del escándalo, la pareja terminó casándose y actualmente viven juntos con su hija.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

