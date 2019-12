Millonarios que lograron sus fortunas después de los 40 años

@mcnally_diz



Julia Child



Se enamoró de la comida francesa a los 36 años, cuando trabajó en OSS (Oficina de Servicios Estratégicos) en Francia, pues era estadounidense. Luego se preparó para presentar esa comida, a través de recetas sencillas, a la gente de su país.



Estudió a fondo por mucho tiempo. Sacó su libro 'Mastering the Art of French Cooking' en 1961 y solo hasta 1963, a los 51 años, condujo su propio programa de televisión: 'The French Chef'.