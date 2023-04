Enrique Camacho, presidente de Millonarios F.C, manifestó en una reunión de accionistas, en 2019, que los estudios para hacer realidad la construcción del estadio propio del club ya se encontraban en etapa de planeación. Sin embargo, a casi cuatro años de la iniciativa, no se han mostrado señas de que la determinación tome vuelo.



Según dijo el dirigente, el proyecto tendría un valor de 200 millones de dólares y estaría construido al norte de Bogotá, aunque no dio detalles de la locación. Además, tendría hotel y centro comercial para que el equipo reciba ganancias a futuro con la implementación de estos rubros.

Enrique Camacho, presidente de Millonarios. Foto: Millonario FC

“Es un proyecto complejo. Costará entre 174 y 200 millones de dólares, aproximadamente. Hay un acuerdo de confidencialidad, no puedo contar mucho. El proyecto incluiría centro comercial y hotel. Sería con aporte de varios socios, venta de suites. La idea es tenerlo para 2025”, aseguró Gustavo Serpa.



Ahora bien, en 2020, manifestó que el proyecto se encontraba detenido por el cambio de administración, la cual fue tomada por la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Camacho manifestó que hay trabas, debido a que dependía del Plan de Ordenamiento territorial (POT).



“El estadio, como se mencionó en la asamblea pasada, es una propuesta seria que tiene Millonarios. Se han identificado unos terrenos que existen en el norte de Bogotá. El nuevo estadio depende necesariamente del Plan de Ordenamiento Territorial", dijo.



"El POT no salió adelante en la administración distrital anterior, ahora hay que esperar al Plan que maneje la nueva administración para que se obtengan los permisos para que se pueda constituir el estadio. Dependemos del POT de la ciudad", complementó el directivo.



El tema quedó ahí y hasta el día de hoy no se ha vuelto a saber del proyecto, incluso, algunos hinchas han manifestado que “es una estrategia para mantener a los accionistas contentos y no retirar del cargo al presidente”:



De igual forma, no es la primera vez que se ha pensado anunciado la construcción del estadio para los ‘embajadores’. En 2003, se anunció como la mega obra del fútbol colombiano, pero terminó en el olvido y no se realizó.



Estadio El Campín Foto: José Orlando Ascencio. EL TIEMPO

El estadio azul que nunca llegó



Para entonces, Guillermo Santos era el presidente del conjunto ‘Embajador’. Él lanzó un mega proyecto que se pintó como toda una realidad, pero con el paso del tiempo los recursos escasearon, el equipo entró en crisis y la noción se olvidó. Es más, las deudas produjeron que la antigua sede deportiva tuviera que ir a extinción de dominio.



Hace 20 años se prometió un proyecto que costaría cerca de 50 mil millones de pesos y que contaría con palcos tipo suite para más de 15 mil espectadores, hotel y otros rubros, o al menos así lo pintó Javier González, quien fue el gerente del proyecto a EL TIEMPO aquella época.



“Tenemos un grupo de unas 20 firmas grandes de constructores y proveedores de materiales que, a través de una fiducia, aportan esa suma. Reciben en parte de pago unas suites del estadio (palcos) con las que luego recuperan su capital".



Así era eran algunos planos del proyecto. Imagen de Adel Carrera Cavanzo Foto: Inmobiliaria De la Carrera Cavanzo

Además, directivos vendieron la idea de que el proyecto supuestamente se “financiaría solo”, aunque no se ha puesto ni una sola piedra en la Calle 80, por la salida a Cota, donde supuestamente estaba el lote destinado para la megaobra.



“Básicamente, se financia con la venta al público y las empresas de esas suites y de locales comerciales en el estadio. Millonarios no aporta un peso, ni arriesga un centavo de su capital” dijo el expresidente del club, Guillermo Santos a este medio en 2003.



“El estadio solo comenzará a construirse cuando se tengan los recursos. Eso significa que la persona que compre su suite, en caso de no completar el punto de equilibrio que garantice la realización de la obra, recibirá a través de una fiducia de nuevo su dinero con los intereses generados", agregó.



Millonarios F.C, planos del estadio 2003. Foto: Inmobiliaria De la Carrera Cavanzo

Los planos del proyecto señalaban que iba a ser un recinto para 60.000 espectadores. Cuarenta mil en graderías y 20 mil en suites (palcos). Esos palcos constarían de nueve sillas, baño privado, sala, instalación de televisor, dos parqueaderos y entrada independiente al estadio.



Pues bien, los recursos nunca llegaron y al equipo lo azotó una crisis financiera que casi lo hace desaparecer para comienzos de siglo, pero el valor de su sede de más de 225 metros cuadrados lo impidió.



Esta misma hoy se encuentra en un lío jurídico complejo del cual la asociación Azul y Blanco S.A, actual dueña de club no hace parte, ya que en 2011 compró la casilla del equipo ante la Dimayor y dejó las querellas para la antigua marca: el Club Deportivo los Millonarios.

JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

