Paciente de cáncer busca amigo para regalarle más de $200 millones

Recientemente Verne Mclean, un ciudadano inglés de 75 años, comenzó a buscar a un amigo suyo para entregarle una parte de su fortuna antes de partir de este mundo.



Según el medio inglés ‘Daily Mirror ’, Mclean trabajó en el sector de bienes raíces y es dueño de varias propiedades en el Reino Unido.



Esto permitió que cosechara una fortuna de medio millón de libras esterlinas (2.468'969.157 de pesos), pero en 2018 fue diagnosticado con cáncer de próstata incurable.

En 2018, Verne Mclean fue diagnosticado con un cáncer de próstata incurable Foto: iStock

De acuerdo al medio citado, ahora Mclean busca a un amigo suyo llamado Mar, un chef filipino que conoció cuando trabajó en Libia como operador de retroexcavadoras en 1979.



En esa época, aprovechaba su hora de almuerzo para ir a un restaurante cercano a su lugar de trabajo.



Allí trabajaba Mar, que siempre le daba platos extra de vegetales a Mclean porque sabía que era vegetariano.

Mclean y Mar se conocieron en 1979. Foto: iStock

A pesar de volverse muy buenos amigos, el destino quiso que sus vidas tomaran rumbos diferentes, ya que Mclean fue trasladado a otro país y Mar tuvo que regresar a Filipinas porque su contrato laboral se terminó, según el medio inglés ‘Daily Mirror’.



Mclean regresó a Inglaterra e invirtió sus ahorros en la compra de propiedades (las cuales se convirtieron en un negocio bastante lucrativo para él).



Recién hasta 1984 volvió a tener noticias de su amigo. De acuerdo al medio citado, Mar le envió una carta a Mclean para saludarlo e invitarlo a que fuera a Manila (capital de Filipinas). Sin embargo, no pudo responderle y desde entonces no sabe nada de él.

Por el momento, no se sabe lo que pasará con el resto de la fortuna de Mclean. Foto: iStock

Actualmente, Mclean sigue buscando a su amigo porque quiere entregarle el diez por ciento de su fortuna (unos 249 millones de pesos), la cual está avaluada en medio millón de libras esterlinas (un poco más de 2.400 millones de pesos).



En declaraciones para ‘The Sun’, Mclean comentó que: “Hace unos años, cuando necesitaba a mi familia no estuvieron ahí. Eso me hizo pensar que hay otras personas que conocí que se merecen más”.



Hasta la fecha no se sabe qué pasará con el resto del dinero de la fortuna de Mclean.

Tendencias EL TIEMPO