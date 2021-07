Barristas de Millonarios amenazan a hincha colombiano en plena Florida Cup

En la Florida Cup 2021, torneo amistoso que se jugó en Orlando (Estados Unidos), Millonarios y Everton empataron 1-1. Después de una disputada tanda de penales, la victoria se la llevó el equipo inglés, en el que juegan los colombianos James Rodríguez y Yerry Mina.

Sin embargo, lo que debía ser una celebración en torno al fútbol se vio opacado por la denuncia de una mujer en Twitter, quien publicó algunos videos de hinchas del ‘embajador’ aparentemente insultando a un colombiano que vestía la camiseta del Atlético Bucaramanga.



En el primer clip, la usuaria, llamada Effy Najar, mostró a una mujer gritándole a un hincha de Millonarios, quien supuestamente amenazó a su esposo por portar la camiseta de otro equipo colombiano en medio de la afición del conjunto capitalino.



La publicación fue subida el pasado 25 de julio y, hasta el momento, acumula más de mil ‘me gusta’ y 200 comentarios.



(Puede leer: Memes del partido del Everton contra Millonarios en la Florida Cup).

Abro hilo de la amenaza de los barristas del partido de hoy en Orlando, me sentí de regreso al tercer mundo. pic.twitter.com/PfCBXwFSHY — Effy Najar (@Unicornia_najar) July 26, 2021

Najar luego subió otro video de un hombre gritándole al hincha del Atlético Bucaramanga, quien, según la usuaria, estaba sentado tranquilamente con sus cuatro hijos pequeños y su esposa.



Ante el conflicto, la joven contó que la seguridad del Camping World Stadium, en donde se disputaba el partido, decidió cambiar de puesto a la familia, “pese a que no estaban haciendo nada malo”.



Najar afirmó en el metraje que esta decisión le parecía “ridícula” porque, para ella, los que debían ser reubicados eran los sujetos que aparentemente hicieron las amenazas.



(Le recomendamos: Con estos goles, Millonarios y Everton empataron en la Florida Cup).

Finalmente, Najar dijo que les mostró los videos a los policías del lugar, quienes “respondieron que las personas podían gritar lo que quisieran”.



“¿Incluso si son amenazas? Me regresaron al tercer mundo en un momentico”, afirmó la usuaria.



Por otro lado, los comentarios en redes sociales han estado divididos, pues algunas personas afirman que el hincha del Bucaramanga no debió haberse sentado en medio de la afición de otro equipo, mientras que hay usuarios que muestran su indignación frente a lo ocurrido.



(Le puede interesar: ¿James Rodríguez estuvo cerca de Millonarios? Esta es la versión).



“¿Qué hacen en un partido de fútbol donde no juega su equipo? Bueno que hayan querido ir al partido, pero por qué no se orientan y no ingresan al sitio de la barra organizada”, escribió un internauta.



“Uno puede ir a donde quiera (...) Iban a apoyar a un equipo colombiano y ver a James, otro colombiano. La falta de empatía es terrible”, le respondió otro usuario.

Cabe resaltar que la hinchada de Millonarios es una de las más grandes de Colombia. Tanto así, que la cuenta de Twitter de la Florida Cup resaltó la asistencia de los aficionados del equipo ‘embajador’.



"La familia azul convirtió el Camping Stadium en el Campín", escribió la competición.



Y no es para menos, pues Millonarios se enfrentaba a uno de los ‘gigantes’ de Europa y empezó ganando el partido 1-0, con un gol del zaguero central Andrés Llinás, lo que avivó aún más la emoción de la hinchada.



Sin embargo, más adelante el jugador del Everton, Demarai Gray, empató el partido gracias a un gol de penalti.



Finalmente, el equipo inglés se impuso en lanzamientos desde el punto penal (10-9).

Más noticias

- Benítez no le cierra la puerta a James Rodríguez en Everton



- Lo último sobre el retorno de los hinchas a los estadios en Bogotá

Tendencias EL TIEMPO