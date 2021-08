Millonario muere y deja toda su fortuna a quien habría sido su amante

Richard Robinson, presidente y consejero delegado de Sholastics Inc, la editorial que publicó en EE.UU. series de ficción tan populares como Harry Potter o Los Juegos del Hambre, falleció el 5 de junio a los 84 años de edad.



Si bien ya se cumplieron más de dos meses de su muerte, su nombre vuelve a llamar la atención en todo el mundo, esta vez por lo que sería su testamento. Según informaciones recientes, Richard Robinson habría eliminado a su familia del documento, dejando la empresa y su fortuna personal a quien habría sido su amante.

Según el Wall Street Journal, que revisó una copia del testamento de 2018, la empresa y las propiedades quedarían a mano de Iole Lucchese, de 54 años, quien es la directora de estrategia de Scholastic.



Algunos miembros de la familia le dijeron al medio citado que no están contentos con que la editorial centenaria, que siempre ha estado controlada por la familia Robinson, haya caído en “manos de una extraña”. También están molestos porque Lucchese tiene control sobre las posesiones personales de Robinson, y ellos no.



Ahora, los miembros de la familia están revisando sus opciones legales, con la posibilidad de cerrar un trato con Lucchese para transferir algunas acciones con derecho a voto de Scholastic a miembros de la familia o para asegurarse de que obtengan una mayor parte del patrimonio, informó el Wall Street Journal.



Maurice “Reece” Robinson, el hijo menor del difunto Robinson, comentó en una entrevista que la entrega de Scholastic a Lucchese fue “inesperada e impactante”. “Lo que más quiero es un resultado amistoso”, dijo el joven de 25 años.



Por su parte, el hijo mayor de Robinson, John Benham “Ben” Robinson, de 34 años, le dijo al Wall Street Journal que nunca se había reunido ni hablado con Lucchese hasta que la familia la llamó la semana pasada para discutir el testamento.



Scholastic, fundada en 1920 y considerada la editorial y distribuidora más grande de libros infantiles del mundo, tiene los derechos de distribución en EE.UU. tanto de la serie de Harry Potter, escrita por la británica J.K Rowlings, y de Los Juegos del Hambre, de Suzanne Collins, así como "Clifford the Big Red Dog", "Goosebumps", "The Magic School Bus", "Captain Underpants" y "I Spy", además de libros y revistas escolares.



La compañía, que según su página web vende uno de cada tres libros escolares vendidos en EE.UU., exporta sus productos a un total de 150 países en 65 idiomas diferentes, y cuenta con más de 9.000 empleados por todo el mundo.



Tendencias EL TIEMPO

*Con información de EFE y EL COMERCIO