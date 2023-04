La famosa protagonista de 'Stranger Things', Millie Bobby Brown, de 19 años, estaría a punto de vestirse de blanco para unirse en matrimonio a su actual pareja, Jake Bongiovi, de 20 años.

Así lo ha dejado ver a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía bastante conmovedora de los dos, donde el hijo de Bon Jovi la abraza con ternura y ambos parecen estar riendo.



Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas y seguidores de la modelo fue un gran anillo que lleva puesto en su dedo anular, así como el texto con el que acompañó la publicación.



En el caption de la publicación, la intérprete de 'Eleven' escribió un fragmento de la canción 'Lover', de Taylor Swift: "I've loved you three summers now, honey, I want 'em all", lo que se traduce como "Te he amado tres veranos ahora, cariño, los quiero todos".Estas fueron las pistas que le dio Brown a sus seguidores y amigos para anunciar el compromiso, que, aunque no es oficial explícitamente, ya ha puesto a las redes sociales en modo boda.

La publicación de la joven actriz ya sobrepasó los tres millones de 'me gusta' en tan solo dos horas de haberse subido.



En los comentarios de la publicación se leen tanto felicitaciones como mensajes de sorpresa por la noticia. También hay quienes se lo toman con humor diciendo que los "adolescentes se están comprometiendo y yo estoy esperando actualizaciones de la película de Barbie".



Cabe recordar que Millie Bobby Brown saltó a la fama luego de haberle dado vida a la protagonista de 'Stranger Things', además de haber interpretado recientemente a Enola Holmes, la hermana menor del famoso Sherlock Holmes, a cargo de Henry Cavill.

Por su parte, Bongiovi, quien también es actor y productor, publicó otra fotografía del momento, en la que no se aprecia el anillo pero se puede ver a la pareja vestida de blanco en la playa.



Junto a la fotografía, el hijo del famoso músico escribió la palabra "Forever", "Para siempre", en inglés.



Además, adjuntó una segunda foto en la que está con Brown en lo que parece ser una cabaña o un bote junto al mar. La publicación del joven ya tiene más de 250 mil 'me gusta'.



ANDRÉS FELIPE LEÓN MAFFIOLD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

