Los millennials son considerados aquellas personas que nacieron al principio de los años 80 y finales de los 90, y crecieron bajo los inicios del mundo digital.



Esta generación es reconocida por estar hiperconectada, a la vez que de manera constante realiza sus trámites bancarios, financieros e inclusos de ocio y entretenimiento de manera virtual.

Además, suele ser necesidad para los millennials estar de manera constante en redes sociales e internet, en promedio tres horas diarias.



A nivel laboral, generalmente tienen el dominio de más de dos idiomas, son prácticos para la resolución de conflictos, y tienen grandes habilidades para los temas digitales, según el portal web ‘Economía 3’.



Son una de las generaciones más preparadas a nivel educativo, debido a que un porcentaje importante ha culminado estudios de educación superior. Además, les gusta ser emprendedores e innovar con nuevas ideas, por eso tienen sus formas particulares de trabajar.

Esta nueva forma de trabajar se caracteriza por valorar la flexibilidad laboral y el manejo del tiempo, trabajar desde casa y ser reconocidos no en función del tiempo que llevan en un trabajo sino por la calidad de su desempeño.



Es por eso que esta generación es reconocida por no mantenerse por periodos largos en un trabajo, lo que podría no ayudar a emanciparse de la casa de sus padres y ser estables económicamente, aunque esta no es una generalidad.



Se les reconoce por ser tolerantes y muy sociables, lo que hace que en sus comportamientos intenten ser transparentes, además de ser tolerantes en la diversidad y ser conscientes de que son la próxima generación que tomará las decisiones que afectarán al mundo.

Es por eso que son abiertos en expresar las causas sociales y políticas que apoyan, en especial en la inclusión social de grupos humanos historicamente discriminados

¿Qué genera ansiedad en los millennials?

