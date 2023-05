Los millennials son conocidos por ser la primera generación que se crió con las computadoras, los celulares y el internet. Con más años de educación que sus padres y con una composición más diversa socialmente.



Con el acceso de la información global a tan solo un clic, la población nacida entre 1980 y 1996, se consolidó como los nativos digitales que podían aprender más y tener mayores recursos para consolidar su trayecto de vida, dadas las condiciones sociales en las que estaba creciendo, según el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Sin embargo, esto no significa que los individuos de esta generación a nivel mundial tengan el mismo desarrollo, aunque puede ser la más homogénea, la llegada de la tecnología no aterrizó al mismo tiempo en todo los lugares del planeta, por lo que este retraso determina una diferencia, además de la cultura de cada lugar,



No es lo mismo un adulto de 40 años norteamericano que uno de la misma edad que creció y trabaja en el cono sur. Sin embargo, existen algunas facetas generales con las que se pueden identificar además de la edad a esta demografía.

Según YanHaa, los 'millennials' no son individuos pasivos, sino agentes capaces de interpretar e intervenir en sus realidades. Foto: 123RF

Sus proyectos de vida aspiran más allá de tener una casa y una familia

La democratización de la información mediante la tecnología los ha hecho una generación poderosa, capaz de retar un orden preestablecido que no comparten, como afirma la socióloga Laura Gómez de la consultora YanHaas, “Están desafiando los sueños de otras generaciones de trabajar duro y esforzarse para comprar un carro, una casa, tener familia”.



Tal vez lo hacen porque a lo largo de su vida han visto ejemplos como el fallecido Steve Jobs, que a los 21 años y sin título universitario creó en el garaje de su casa la compañía insignia de los smartphone, Apple. Una compañía que hoy vale tres billones de dólares y que es la marca número uno en el mundo, según Forbes.



Hay referentes en todos los ámbitos: desde youtubers tan famosos como las celebrities, 'it-girls' que marcan la pauta de la moda antes que las pasarelas, blogueros y tuiteros que tienen más seguidores que algunos medios de comunicación y desarrolladores de aplicaciones como Uber, que desafían al sistema tradicional de transporte en más de 10 mil ciudades.



Todo ello ha contribuido a afianzar sus expectativas, ya de por sí altas: para el año 2025, los Millenials representarán el 75 % del total de la fuerza laboral mundial, según Cinthia Dominguez, Directora de Comunicación y Marketing en Nextline.

Son hijos de la globalización

Al ser fieles seguidores de la digitalización, el acceso a la información les facilita entender como funciona el mundo y a partir de allí formar su identidad sin importar de que lugar sean.



Frente a esto, Rafael Vásquez, psiquiatra juvenil de la Universidad Nacional, afirma que: “La idea de un ser superior sigue siendo común entre los jóvenes, pero la creencia evoluciona con los usos”.



Esto significa que el constante flujo de información que experimentan, sumado al acceso a la cultura global, han llevado a que hoy los jóvenes se definan como católicos, por ejemplo, pero le dan cabida en su vida a manifestaciones como el budismo y la meditación trascendental, o consideren que quizás les venga bien un retiro espiritual en la India.

La globalización alienta la innovación, y entiende las conexiones a nivel mundial. Foto: iStock

Son más conscientes de sus impactos

Están más abiertos a la diversidad y más conscientes del impacto de sus hábitos de consumo que las generaciones anteriores, por ejemplo. Es la primera que toma medidas contra la desigualdad salarial y laboral de género.



Aunque Jason Dorsey, experto en perfiles de millennials y presidente de la empresa estadounidense Centro de Cinética Generacional, cree que es probable que los cambios más profundos queden a cargo de la generación Z.



Por otro lado, los millennials también valoran mucho el espíritu empresarial, en promedio, más que sus padres o abuelos; sin embargo, eso hace que también tengan un perfil de liderazgo que reclamen constantemente y que en ocasiones sean difíciles de manejar como recurso humano.

En sus trabajos tratan de conseguir los cargos ejecutivos, según los expertos. Foto: iStock

Vásquez tiene una explicación para este perfil laboral, que luce autónomo, independiente y exigente en demandas personales:



“Esta generación tiene el inconveniente de que al ingresar al mundo laboral, en sus mentes suele dar vueltas la idea de que el trabajo no es su vida, que están de paso. Tienen una estructura de valores muy distinta, que no es otra cosa que la evolución de las generaciones pasadas”.

REDACTADA CON ARCHIVO DE EL TIEMPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

