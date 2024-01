Milia: ¿qué son, por qué surgen y en qué se diferencian del acné?

El acné no es el único desafío que enfrenta la piel; en ocasiones, aparecen pequeños granitos blancos en el rostro, difíciles de eliminar. Este fenómeno es conocido como milia.

(Lea también: Depresión y sexo: cómo afecta la actividad sexual esta condición de salud mental).

Según Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, los milia son quistes de queratina, diminutos puntos blancos que aparecen cuando la piel crece sobre un poro, atrapando restos de piel y grasa.



Estas pequeñas protuberancias son indoloras, pero pueden ser antiestéticas y difíciles de tratar. Comúnmente se encuentran en áreas como el contorno de los ojos, mejillas y nariz. Aunque pequeños, pueden causar una gran preocupación estética.

(Siga leyendo: Exámenes médicos aumentan un 90 % la posibilidad de detectar afecciones a tiempo).

Diferencias con el acné



La milia se diferencia del acné en que no suele presentar inflamación ni infección. Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour, explica que "no notaremos una rojez ni una molestia más allá de lo que pueda provocar a nivel estético".



Dicha característica los distingue claramente del acné, donde la inflamación y el enrojecimiento son síntomas comunes.

Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8, añade un detalle importante: al presionar un milium, a diferencia de un punto negro o una espinilla, no se expulsa nada. La bola blanca permanece aprisionada por una acumulación de piel queratinizada sin un punto de salida claro.



San Gregorio advierte: "El hecho de que al presionar no salga nada de su interior, como sucede por ejemplo con un punto negro o una espinilla, es un signo inequívoco de que se trata de una milia. La bola blanca queda aprisionada por un cúmulo de piel queratinizada que no tiene un punto de salida como tal, y hace que sea superresistente. En estos casos, es mejor no forzar, puesto que no veremos resultados y podemos producir lesiones en la piel".

(De interés: Consejos para cuidar su salud física y mental durante el 2024).

Facebook Twitter Linkedin

Milia en el rostro. Foto: iStock

Los más propensos a la milia

Los milia pueden aparecer en cualquier persona, sin importar la edad o el tipo de piel. Son más comunes en personas con daño solar crónico y, curiosamente, pueden manifestarse en bebés y adultos por igual, a veces debido a causas genéticas.

Aunque los milia son inofensivos desde un punto de vista médico, representan un desafío estético considerable. Con paciencia, tratamientos constantes y la orientación de expertos, es posible mantener una piel impecable y saludable.



Es crucial evitar la tentación de tratarlos en casa para prevenir complicaciones cutáneas. La correcta gestión de los milia es un paso fundamental en el cuidado de la piel.

Más noticias en EL TIEMPO

Remedios caseros para eliminar las ojeras: poderosas recetas con ingredientes en casa

El supuesto desayuno más saludable del mundo que ayuda a la longevidad, según experto

¿Qué son las células zombis y cómo afectan la salud de una persona?

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de El Universal, y contó con la revisión de un periodista y un editor.