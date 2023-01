No solo Shakira es tendencia por una canción dedicada a su expareja, en esta ocasión, la cantante estadounidense Miley Cyrus lanzó su nuevo sencillo ‘Flowers’, en el que se refiere al amor propio y lanza varios datos respecto a su antigua relación de más de 10 años.

En tan solo tres días, el nuevo tema de Cyrus ya cuenta con más de 30 millones de visualizaciones y más de 20 millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify.



‘Flowers’, la primera canción del nuevo álbum Endless Summer Vacation, salió el pasado 13 de enero, fecha de cumpleaños de su exesposo, el actor Liam Hemsworth. ¿Coincidencia? Según resaltaron varios medios estadounidenses, la relación de ambos estuvo protagonizada por diferentes peleas, momentos sofocantes, actos tóxicos por parte de los dos y un sin fin de discusiones. Por ello, tanto el actor como la intérprete de grandes éxitos como ‘When I Look at You’, ‘Party In The USA’ y ‘We Can't Stop’ decidieron dar fin a su matrimonio de un año.

Estamos todos de acuerdo en que Liam Hemsworth nunca mereció a Miley Cyrus, ella siempre lucho por ser libre y el se avergonzaba de la forma de ser de ella en cada ocasión que podía. Amo ver a Miley feliz. pic.twitter.com/JxmmZ29QQ8 — Pao ❤‍🔥☪✮↑ (@PaollaA05) January 14, 2023

‘Flowers’, ¿una melodía con pullas e indirecta para el ex?

Muchos usuarios, que ya han escuchado la canción y visualizado el clip de esta, se han preguntado el por qué del título (flores). Según varias especulaciones, dicho elemento de aroma peculiar, fue el símbolo de la boda que se llevó a cabo entre Cyrus y Hemsworth el 23 de diciembre de 2018.



Por otro lado, está el vestuario del inico del video de ‘Flowers’, ya que la artista aparece vestida completamente de dorado y canta “We were good, we were gold”, que en español significa: “Lo nuestro era bueno, lo nuestro era oro”; otro aspecto para indicar que habla de su fallido matrimonio.



Pero, una de las indirectas que más llamó la atención y que resultó ser el foco de todo el tema de Cyrus, es el incendio en 2018 en Malibú, el cual destruyó su hogar y volvió cenizas todas las pertenencias y recuerdos que allí guardaba la estadounidense.

En una entrevista que dio para el ‘Show de Howard Stern’, Cyrus habló de lo duro que fue recibir la noticia de que su hogar había sido consumido por las llamas, pues en aquel lugar escribió y guardó canciones, conmemoraba miles de recuerdos y tuvo para contar muchas anécdotas.



“Nuestra casa se quemó. Habíamos estado como comprometidos, no sé si realmente pensamos que íbamos a casarnos, pero cuando perdimos nuestra casa en Malibú, que si escuchas mi voz pre y después del incendio, son muy diferentes, por lo que el trauma realmente afectó mi voz. Y yo estaba en Sudáfrica, así que no pude volver a casa, y mis animales estaban atados a un poste en la playa. Lo perdí todo”.



Del mismo modo, agregó que un día lo tuvo todo y al otro día ya no había nada, “ cada canción que había escrito estaba en esa casa. Cada fotografía mía que me habían dado mis padres, todos mis guiones, lo perdí todo. Así que al tratar de volver a armar eso, en lugar de decir: ‘Oh, la naturaleza hizo algo que yo no podía hacer por mí misma; me obligó a soltarme”.



Dado lo sucedido, en el video de ‘Flowers’, Cyrus caminó y paseó por una casa similar a la de Malibú, pero haciendo referencia a que el incendio marchitaba todo al tiempo con su relación.



Varios internautas y seguidores de la ‘Pop Star’, han aplaudido el éxito musical por dejar un mensaje contundente sobre el amor propio, el pensar primero en sí mismas y el no dejar que las relaciones consuman toda la energía de una persona.

