Miley Cyrus habría terminado con su novia Kaitlynn Carter

Después de más de un mes de hacer público que estaban juntas, la cantante Miley Cyrus y la bloguera y empresaria Kaitlynn Carter habrían acabado su relación.



Así lo aseguró la prestigiosa revista People, citando una fuente cercana a la pareja que contó sobre la ruptura.



El inicio

El pasado de 12 de agosto, la relación entre Cyrus y Carter se hizo pública, tras unas fotos en las que se les veía pasando tiempo juntos en Italia.



Las imágenes salieron a la luz horas después de que la cantante anunciara el fin de su matrimonio con el actor Liam Hemsworth, con quien estuvo casada 8 meses.



La unión entre los artistas se llevó a cabo en diciembre del 2018, tras haberse comprometido a mediados de enero del mismo año.



"Liam y Miley han acordado separarse. Han decidido que esto es lo mejor mientras se centran en ellos mismos y en sus carreras", informó la misma People el 11 de agosto.

“Pedimos respeto por la privacidad de ambos, quienes seguirán dedicados a cumplir con la tarea de padres de todos los animales que comparten”, le dijo a la publicación el portavoz de la cantante.



Liam y Miley tienen toda una historia juntos. Se conocieron en el 2009, en el rodaje de la película ‘La última canción’. Se comprometieron en el 2012, pero un año después terminaron. En el 2016, regresaron y anunciaron su matrimonio en el 2018.



Carter, por su parte, había anunciado su separación de Brody Jenner (familiar de las Kardashian) un par de semanas antes de las fotos con Miley.



Su blog (‘Hey, Miss Carter’) se enfoca en dar consejos de moda, belleza y viajes.

Liam y Miley se conocieron desde el año 2009. Foto: Archivo Particular

El final

Juntas, públicamente hablando, pasaron un mes y medio. Fueron fotografiadas en varias ocasiones y Kaitlynn subió un par de imágenes a sus redes. Sin embargo, el idilio terminó.



"Miley no quiere una relación seria, quiere es centrarse en su carrera. Ella y Kaitlynn pasaban todos los días juntas y no era algo que quería seguir haciendo", le dijo la fuente a People.



La persona entrevistada por el medio estadounidense también afirmó que a pesar de la ruptura ambas mujeres continúan siendo muy amigas.



“Han sido amigas por siempre y estuvieron la una para la otra cuando ambas se separaron, pero ya no están en una relación romántica", complementó.

