Cuando se trata de hablar de salud mental, Miley Cyrus es, quizás, una de las cantantes que menor reparo tiene en hacerlo. Con un inigualable registro vocal, éxitos como ‘Wrecking Ball’ y ‘The Climb’ a sus espaldas, memorables apariciones en la pantalla chica y una prometedora carrera artística por delante, la también compositora y productora discográfica estadounidense ha tenido una vida eclipsada por la fama, la presión y las dificultades.



Hay muchos artistas en el gremio musical, pero pocos tan abiertos como Miley Cyrus. Aunque su vida, como ha contado en varias entrevistas, no ha sido color de rosa, tampoco ha dudado en compartir con sus seguidores los altibajos, las preocupaciones o los problemas de salud mental que, por años, han estado presente en su vida.

“Como todos los demás, durante el último año y medio he estado aislada. Impresiona mucho estar de vuelta en un lugar que antes solía sentirse como una segunda casa. Ya no me siento así por todo el tiempo que pasé en casa encerrada”, reveló la artista hace poco más de un año, durante su concierto en el festival Summerfest 2021 de Milwaukee, Estados Unidos, en el que también señaló haber sufrido un ataque de pánico.

Recientemente, la intérprete de ‘We Can’t Stop’ padeció una nueva crisis de ansiedad durante una de sus presentaciones musicales, que terminó, para sorpresa de muchos, con un inspirador y revelador discurso sobre la salud mental.

‘Me siento sola’: las declaraciones de Miley Cyrus sobre su salud mental



Más que la puesta en escena de Cyrus, que rara vez decepciona, lo que realmente se llevó toda la atención del público durante su presentación en el festival Corona Capital, realizado en Ciudad de México, fueron las sinceras declaraciones que dio respecto a un tema que, por varios años, ha tomado un rol protagónico en su vida: la salud mental.



“¿Alguien alguna vez se ha sentido con mucha ansiedad sin razón aparente y muy insegura? Me siento así ahora y no sé por qué. Tenía miedo porque me sentía sola, pero ahora los veo y sé que no estoy sola”, empezó diciendo la cantante luego de que el show presentase un retraso de 15 minutos.

"¿alguien alguna vez se ha sentido con mucha ansiedad sin razón aparente y muy insegura? yo me siento así ahora y no sé por qué, tenia miedo porque me sentía sola pero ahora os veo y sé que no estoy sola, si mi música os ayudó vamos a superar esos miedos juntos" - miley cyrus 💌 pic.twitter.com/JiYvMJC0Ud — ♔☾ (@milesholy) November 21, 2022

Entre canción y canción, la artista fue revelando más detalles de la situación que afronta. “Siento que todas estas canciones que estaban destinadas a ayudarlos ahora son para mí. Realmente necesito escuchar esta canción (‘The Climb’) más que a nadie, ya que trata sobre no rendirse”, advirtió la cantante ante las más de 85 mil personas que tenían los ojos puestos en ella. Durante el nostálgico momento estuvo acompañándola su mamá, quien no solo la consoló, sino que también susurró palabras en su oído en un intento por calmarla.

“Siento que todas estas canciones que estaban destinadas a ayudarte ahora son para mí… realmente necesito escuchar esta canción más que a nadie ya que trata sobre no rendirse.”

-Miley Cyrus antes de cantar The Climb- pic.twitter.com/NJybYMKcMy — Miley Cyrus Noticias (@NoticiasSmilers) November 21, 2022

Y reflexionó sobre el escenario: “Siento que soy la única persona que me impide seguir adelante. Nadie más tiene el poder y control de expresar nuestras creencias, filosofía, actitudes o decidir si hoy es un mal o un buen día. Y me he dado cuenta de que estoy jodiendo mi propia libertad. Es irónico”.



El concierto en Ciudad de México se dio a vísperas de que la cantante cumpliese 30 años, el pasado 23 de noviembre.

