Miley Cyrus es una cantante estadounidense conocida por su música y su trayecto en Disney, con la serie Hannah Montana, la cual tuvo cuatro temporadas y una película.



Ahora está dedicada a la música y ha sacado ocho álbumes hasta la fecha, contando con más de 68 millones de oyentes mensuales en la plataforma de música Spotify. Aunque su fama también le ha generado algunos problemas.



La cantante, de 30 años, ya ha venido presentando problemas de acoso desde el 2018, cuando le llegaban cartas no deseadas por parte de un hombre desconocido a su buzón, en las que le pedía dinero y le hacía comentarios sexuales.



Fue así como este comportamiento aumentó en el verano de 2022, según Cyrus, pues fue dos veces a su casa en Los Ángeles, y meses después lo encerraron en la prisión de San Quentin, de la que salió en agosto del 2023.

Según documentos legales obtenidos por 'TMZ', el hombre, que se conoce como Alexander Kardalian, de 52 años, apenas acabó su condena se dirigió nuevamente al lugar de residencia de la cantante, presentándose en su puerta de entrada.

¿Qué dicen los documentos?

Miley Cyrus Foto: EFE

Cyrus afirma que el hombre tiene serios problemas mentales y una gran obsesión con ella, debido a que Kardalian ya le había enviado cartas desde prisión comentándole que quería ir a su casa.



Además, dice que el presunto acosador usa su dirección para su seguro de salud y ya le había enviado otra carta en la que afirmaba que "no le importa si vive", en el caso en que la cantante no le escribiera de vuelta.



Todo esto se vio especificado en los documentos legales conseguidos por TMZ, con los que un juez le concedió a Cyrus una orden de alejamiento temporal, en la que se especifica que Kardalian no puede estar a menos de 100 metros de la cantante, su hogar, su carro o los sitios en los que ella esté presente.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

