La intérprete, Miley Cyrus, decidió cancelar la gira mundial que tenía para promocionar su último disco para tristeza de sus seguidores. Así se suma a otros grandes nombres como Justin Bieber y Shawn Mendes, quienes se han dado una pausa para priorizar su salud mental.



La canción ‘Flowers’, que hace parte de su último trabajo, ha sido una de las más escuchadas en el primer semestre de este 2023, pero, en la cresta de ola, Cyrus expresó en una entrevista para la revista British Vogue que en los conciertos no siente conexión.

“Me encanta actuar, especialmente para mi equipo, pero cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que me gusta. No hay conexión, no hay seguridad. Me resulta difícil complacer a 100 mil personas, además es antinatural. Te sientes aislada aunque estas frente a 100 mil personas, estás sola”, aseguró.



Esta confesión obligó a la artista a envíar un mensaje posterior a sus seguidores para explicar la decisión en su cuenta de Instagram, pues los señalamientos hacia ella no se hicieron esperar.



“Esto no es un desprecio a mis fans, solo que no quiero seguir preparándome en un vestuario”, aseguró Cyrus.



“Para aclarar las cosas, me siento más conectada con mis fans que nunca. Cuando yo gano, todos ganamos. Aunque no nos veamos cara a cara en un concierto, mis fans ocupan un lugar muy especial en mi corazón. Estoy constantemente creando e innovando, para encontrar nuevas vías de conexión con mi público, lo que no implica sacrificar lo que es esencial para mí”, añadió en su publicación.

“Actuar con ustedes me ha dado los mejores momentos de la vida, y seguiremos juntos en este camino” comentó en su cuenta de Instagram.



En este tipo de giras, los artistas hacen hasta 70 conciertos, y visitan decenas de ciudades en varios países, lo que implica largas horas de viajes, habitaciones de hoteles solitarias, vuelos constantes, causando agotamiento mental y físico para ellos.



Por eso es tan emblemática la decisión de Miley Cyrus, ya que ha sido una súper estrella del cine y la música desde que era una niña y en varias ocasiones ha expresado que la prensa, las cámaras y la sociedad la han juzgado y perseguido duramente.

No es de locos acabar con los estigmas de transtornos mentales

