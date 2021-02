El homenaje de Miley Cyrus a Britney Spears durante el Super Bowl

La artista estadounidense Miley Cyrus realizó una emotiva presentación antes del comienzo del Super Bowl LV que se llevó a cabo este domingo 7 de febrero.



La cantante encabezó el ‘TikTok Tailgate’, un concierto ‘online’ que se transmitió a través de la cuenta de TikTok de la NFL antes del comienzo de la final entre Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneer.



Con un uniforme de porrista, Cyrus se presentó frente a miles de trabajadores de la salud que ya han sido vacunados contra el covid-19 en Estados Unidos.



Fueron dos momentos emotivos los que marcaron su presentación. El primero sucedió cuando Cyrus interpretó su éxito ‘Wrecking Ball’, canción que se dice es sobre su ex marido Liam Hemsworth. Durante la presentación, la artista tuvo que contener las lágrimas para poder seguir cantando.



El segundo fue el sentido homenaje que le dedicó a la cantante Britney Spears, de 39 años. “Amamos a Britney", dijo Cyrus al comienzo del programa.



También nombró a la artista en la letra de ‘Party in the USA’. En vez de cantar “And a Jay-Z song was on”, como dice originalmente la letra de la famosa canción, dijo “And a Britney song was on” (‘Y una canción de Britney estaba sonando’).



WE ALL ❤️ BRITNEY! Party In The 🇺🇸 pic.twitter.com/sFgup58w1Q — Miley Cyrus México (@MileyCyrusMex) February 7, 2021

El tema de Britney Spears ha estado nuevamente en el foco de la opinión pública luego de que se lanzara 'Framing Britney Spears', una serie documental de ‘The New York Times Presents’ que se estrenó el pasado viernes 5 de febrero.



Esta aborda los complicados años que ‘La reina del pop’ vivió tras el final de su noviazgo con Justin Timberlake, sus problemas de salud mental, la crisis en torno a su imagen pública y la dura situación que vive por la tutela de su padre, Jamie Spears.



La princesa del pop se rapó en 2007. En 2008 su padre se convirtió en su tutor legal. Foto: TMZ

Durante el fin de semana del 6 y 7 de febrero, la frase 'Free Britney´ (‘Liberen a Britney’) fue tendencia en Twitter. Los fanáticos de Spears expresaron sus esperanzas de verla libre de las limitaciones que tiene por la situación con Jamie, quien administra sus finanzas personales y muchos aspectos de su vida personal desde hace 12 años.



Desde el año pasado, Spears ha estado luchando contra esa tutela que lo nombró como su tutor legal, sin embargo, un juez de Los Ángeles aún no le ha concedido esa solicitud.



Este tipo de tutelas, impuesta a Britney en 2008, se impone sobre quienes no pueden tomar sus propias decisiones, entre ellas las personas con demencia u otras enfermedades mentales.



La actuación de Cyrus durante el Super Bowl no ha sido la única vez en que la artista, de 28 años, se ha pronunciado a favor del movimiento ‘Free Britney’.



Durante un concierto de 2019, llevado a cabo en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, Cyrus gritó "Free Britney" mientras cantaba ‘Party in the USA'.



