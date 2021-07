'Sufría en la televisión': Milena López se acomplejaba por su estatura

La modelo y presentadora manizaleña Milena López acompañó las mañanas de miles de colombianos desde el 2011, ya que era una de las anfitrionas del programa matutino ‘Muy buenos días’ del ‘Canal RCN’, el cual presentaba junto a Jota Mario Valencia y Laura Acuña.



Mido 1.65, una estatura promedio colombiana, pero sufrí mucho por ser bajita cuando trabajaba en TV. ¡Tema superado! FACEBOOK

Esta ingeniera de sistemas, graduada de la Universidad de Caldas, ha debutado en las pantallas nacionales presentando diferentes segmentos de entretenimiento y magazines en canales como ‘City TV’, ‘Canal Uno’ y ‘Canal EC’.



Últimamente se le ha visto alejada del ámbito de la farándula, a pesar de haber sido una de las conductoras más apreciadas por los televidentes, quienes la vieron también en espacios como ‘Estilo RCN’ y en el programa de actualidad y opinión como 'Venga le cuento'.



Sin embargo, lo que muchos de sus seguidores no sabían es que esta bella modelo, de 39 años, tenía también complejos por su apariencia física, pese a lucir radiante y despampanante de manera natural.



Este dato, junto algunos otros, lo compartió en su cuenta oficial de Instagram.



También mencionó que padece de hiperlaxitud articular, lo que le permite alcanzar sin dolor un rango de movimiento en las articulaciones mayor que el promedio.



No obstante, este aumento exagerado de la movilidad, muy común en personas consideradas ‘elásticas’ y que pueden hacer contorsiones extremas, no fue lo que llamó la atención de sus fanáticos.



En el punto nueve López escribió:“Mido 1.65, una estatura promedio colombiana, pero sufrí mucho por ser bajita cuando trabajaba en TV. ¡Tema superado!”.

Precisamente, el penúltimo aspecto que mencionó ha llamado la atención de miles de internautas en redes sociales, quienes han comentado que no están de acuerdo en que se siga replicando el estereotipo de que las mujeres que aparecen en la pantalla nacional deben ser altas y esbeltas.



Algunos le han preguntado, a través de los comentarios, en qué situaciones se sintió insegura, afirmando que, en definitiva, la estatura no define aspectos como el talento nato y el desempeño delante de las cámaras.



