Milena López rechazó trabajar en 'La casa de los famosos de RCN': 'No todo es plata'

Milena López contó sus razones por las qué no quiso participar en la nueva apuesta de RCN 'La casa de los famosos'. La presentadora es conocida por trabajar en programas como 'Muy buenos días', 'El lavadero' y en el noticiero 'CityTv'.

¿Por qué rechazó la propuesta de RCN la presentadora?

Milena López fue una de las presentadoras más recordadas por los televidentes por participar en el programa 'Muy buenos días'. La emprendedora compartió varios años en la pantalla junto a Jota Mario Valencia y Laura Acuña.

En 2017, se retiró para emprender un nuevo camino y diferentes proyectos. De este modo, en ese mismo año, trabajó para 'CityTv'. Sin embargo, su paso por el noticiero fue corto.



Para 2018, participó en el proyecto de Canal 1 'Venga, le Cuento'; no obstante, desde ese año, López se alejó de la televisión colombiana y, hasta el día hoy, no ha decidido regresar, incluso después de una propuesta que le hizo RCN.

En diálogo con 'Lo sé todo', la empresaria reveló que recibió hace poco tiempo una propuesta para regresar al canal RCN con su nueva apuesta 'La casa de los famosos', la cual se espera sea estrenada a mediados de 2024.



Durante la entrevista, Milena López contó que esta enfocada en otros proyectos junto a su esposo, Andrés Ardila: "Estamos creciendo muchísimo, este ha sido un año muy bueno para nosotros. Tenemos un matrimonio muy bonito como todos, tiene momentos difíciles pero nos hemos fortalecido mucho en la relación. Obviamente, hay momentos en los que uno dice quiero botar la toalla".

También, la mujer confesó que recibió una propuesta para volver a las cámaras y que decidió no aceptarla. "Yo tengo un hogar, una familia, tengo un esposo, irme de mi casa mucho tiempo no está contemplado; el tema de la convivencia con otras personas me parece difícil y me cuesta entrar en conflicto con otras personas", detalló al programa de entretenimiento.

Tras esta razón, reiteró que "no todo es plata”, porque el tiempo con sus seres queridos es más valioso y, por el momento, no ve contemplado regresar a la televisión.

¿De qué se trata 'La casa de los famosos'?

'La casa de los famosos' es un formato exitosos en varios países, cuenta con una versión en Estados Unidos y la más reciente en México. Ahora, RCN decidió traer el programa al país.



Su temática gira alrededor de un grupo de participantes, quienes son figuras del mundo del espectáculo y deberán convivir bajo el mismo techo con el objetivo de ganar.



En la versión colombiana, se espera que sea 22 las celebridades que la conformen y, según revelaciones de varios videos, las presentadoras serían Cristina Hurtado y Carla Giraldo.



