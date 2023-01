La Navidad fue una fecha amarga para la presentadora Milena López, su pareja, su suegro e incluso sus mascotas, pues fueron víctima de personas inescrupulosas que ingresaron a su hogar para llevarse sus pertenencias.



Además, fueron atados y amenazados con cuchillos por estos hombres, lo que generó un trauma aún mayor.

“Anoche vivimos la peor noche de nuestras vidas. Ayer a las 7:30 p.m. estábamos en nuestro cuarto viendo televisión, Rambo ladró y de un momento a otro entraron tres hombres encapuchados con cuchillos. Nos amarraron y nos robaron. Se llevaron algunos ahorros, nuestras argollas, el computador, entre otras cosas. Al salir mi suegro los vio escapando y lo amenazaron con una pistola”, dijo López en un comunicado compartido por medio de Instagram.



(Lea también: Marvel contrataría la estrella de Stranger Things, Sadie Sink).



Por fortuna, lo vivido no pasó a mayores y, de hecho, la presentadora agradeció que su mamá no estuviera presente. A su vez, denunció el caso ante las autoridades.



“Doy gracias a Dios porque no nos lastimaron. Andrés, mi suegro, Britta, Rambo y yo estamos bien. También doy gracias porque mi mamá ya había viajado y podría haber tenido un infarto. Gracias a la Policía Nacional, pues fueron muy diligentes con nuestro caso y nos prestaron toda la ayuda pertinente. El caso ya está en sus manos”, escribió.

(Siga leyendo: Shakira, una de las cantantes más ricas del mundo. ¿De cuánto es su fortuna?).



Sin embargo, pasados ya varios días, la presentadora levantó sospechas de querer irse de Colombia y sus seguidores indagan si está inconforme con la investigación o si sucedió algo más.



Por medio de Twitter, red social que no usaba hace varios años, pero que reactivó recientemente, hizo una encuesta preguntando “¿Considerarías irte del país después de que entren tres encapuchados a tu casa con cuchillos y te roben todo?”.



Vale decir que no dio más detalles, pero obtuvo una mayoría que votó por el ‘sí’.

Considerarías irte del País después de que entran 3 encapuchados a tu casa con cuchillos y te roban todo? — MileLopez (@SMILELOPEZ) January 9, 2023

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS