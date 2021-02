La ‘maratón sexual’ por la que Mike Tyson perdió su primera pelea

El boxeador Mike Tyson es uno de los deportistas que más aparecieron en los titulares de la prensa a finales del siglo XX, no solo por sus éxitos dentro del cuadrilátero, sino por su conducta fuera de él.



Fue el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia, pues apenas tenía 20 años cuando se alzó con la victoria. A finales de los 80 y comienzos de los 90 obtuvo los tres cinturones mundiales, además de ser el campeón del Consejo Mundial de Boxeo entre 1986 y 1990.



No obstante, tuvo varios líos con la justicia. Tal vez el más recordado fue en 1992, cuando lo condenaron a pagar seis años de cárcel por abusar sexualmente de Desire Washington, una joven de 18 años.



"Este hombre necesita ayuda, pero le ha faltado decir que 'estaba equivocado'. Eso hubiera sido el primer paso hacia su recuperación, admitir que tiene un problema. Si lo hubiera hecho, yo no habría ido hacia adelante...", dijo en su momento Washington, en una entrevista para la cadena 'ABC'.



Mike Tyson ha señalado en varias entrevistas que se arrepiente de la vida que llevó cuando era más joven. Foto: Thomas Samson / AFP

Aunque después de salir de prisión siguió compitiendo, volvió a tener problemas de conducta, pues en 1997, en medio de un fuerte combate, le arrancó un pedazo de oreja a su contrincante, Evander Holyfield.



“Fueron las drogas. Solo pensaba en las drogas. Yo creía que era Dios, me sentía como Dios, pero lo hecho, hecho está. Yo no pensaba en el boxeo cuando lo mordí. No me preocupaba el boxeo. Está mal lo que hice, muy mal. Me volví loco”, le dijo en una entrevista reciente al diario británico 'The Guardian'.



La 'maratón sexual' de Tyson

Estas agresiones, que fueron muy criticadas en su momento, se sumaron a una vida de excesos que acompañó la carrera de Tyson, que,de no ser por eso, tal vez hubiera tenido un éxito más rotundo.



En 1990 estaba en el cenit de su fama y de su desempeño deportivo. Había conseguido un total de 37 victorias consecutivas y parecía imbatible. No obstante, en febrero de ese año, fue derrotado por James Douglas, un boxeador de bajo perfil que lo enfrentó en Tokio, Japón.



La derrota sorprendió a periodistas y fanáticos, pero Tyson explicó años después cuál fue el motivo del inesperado desenlace. En su autobiografía, titulada 'Toda la verdad', lo relató con lujo de detalles.



Aunque se hospedó en Tokio con su esposa de entonces, Robin Givens, tuvo varios encuentros sexuales con distintas mujeres debido a que subestimó las capacidades de Douglas.



"Además de tener sexo con las sirvientas, estaba viendo a una joven japonesa con la que había tenido sexo la última vez que estuve en Japón. Robin salía de compras y yo bajaba a la parte trasera del hotel donde esta joven tenía una habitación", decía en el libro.



“El día antes de la pelea también tuve dos sirvientas al mismo tiempo. Y luego dos chicas más, una a la vez, la noche antes de la pelea”, confesó. "Así que ese fue mi entrenamiento para Douglas", agregó.



Después de este año, sobrevendría la etapa más oscura de su carrera y la condena por abuso sexual que hasta hoy enloda su nombre.

