Mike Tyson llora al aire en entrevista: ‘Estoy vacío, no soy nada’

El legendario boxeador, Mike Tyson fue protagonista de una emotiva entrevista con otra leyenda del boxeo, Sugar Ray Leonard, realizada para su propio podcast: 'Hotboxin with Mike Tyson'.



El deportista no pudo contener las lagrimas al recordar lo que era antes y lo que es ahora.

Durante la conversación con Leonard, Tyson rompió en llanto al recordar que concentró tanto de su energía en ser el mejor en el ring que retirarse del boxeo lo había dejado vacío.



“Sé lo que es el arte de la lucha, sé lo que es el arte de la guerra. Por eso me temían cuando estaba en el ring, porque era un aniquilador. Nací para eso", dijo el boxeador, de 53 años, y agregó: "Ahora esos días se han ido. Estoy vacío. No soy nada”.

Explicó que esa era la razón por la que lloraba, enfatizando en que ya no era esa persona y lo extrañaba.



"A veces me siento como un cobarde, porque no quiero que esa persona salga. Porque si sale, el infierno viene con él".



Y concluyó diciendo: "No es divertido en absoluto. Parece como si yo fuera un tipo duro, odio a ese tipo. Le tengo miedo".

Tyson es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia. A principios de la década de los 90 fue uno de los deportistas más famosos del mundo.



El exboxeador colgó sus guantes en 2005, luego de una carrera de 20 años en la que ganó 50 de sus 58 peleas y múltiples títulos.

