Los reconocidos cantantes colombianos Mike Bahía y Greicy Rendón dieron de qué hablar en las redes sociales recientemente, tras insinuar que podrían irse de Colombia.



La pareja, que lleva diez años de noviazgo y se comprometió en 2021, al parecer está pensando en mudarse del país.

Durante una entrevista para el programa 'El Tlacuache' de la emisora mexicana 'Los 40 principales' el artista reveló sus intenciones de querer trasladar su hogar fuera de la nación mientras estaba hablando de los detalles de su relación con Geeicy y su pequeño hijo Kai.



Allí le reveló al periodista de la sección que deseaba salir de su comodidad y seguir sus deseos con pasión y cambiar de residencia sería uno de ellos.



“Es el momento de vivir en México. En Colombia estoy en una zona de confort. Suramérica me hace sentir en una zona de confort y México me hace sentir como si volviera a empezar”, enfatizó el caleño.

Pese a que no sería una declaración oficial, esta Información se confirmó con el reciente episodio que protagonizaron los caleños en otra radio mexicana llamada 'Exa FM', cuando el locutor les preguntó a cada uno qué canción se dedicarían entre sí, con la sorpresa que los dos escogieron la misma interpretación, 'Att: Amor' el sencillo que lanzaron en 2021 para anunciarle a sus seguidores que estaban esperando a su primer bebé.

Una vez Rendón empezó a cantar, no pudo evitar caer en llanto, pues reveló que en este momento están atravesando dificultades en sus proyecto, como equipo y como familia.



"Han sido unos días muy difíciles para nosotros, y a veces toca seguir cumpliendo con compromisos, aunque uno no tenga la energía, ni el corazón en la disposición, y esta canción significa esto para nosotros, cuando uno no encuentra motivos".



Ante sus declaraciones, Bahía afirmó que uno de esos momentos que precisamente están atravesando es definir dónde será su vivienda.



"Estamos tomando decisiones radicales en nuestra vida porque se está poniendo difícil para nosotros. Parte de las cosas que estamos decidiendo es dónde poner el huevo, dónde vivir", expresó el cantante a la emisora.



Aunque se desconoce los destinos exactos a los que podrían trasladarse, sus seguidores siguen a la expectativa de un nuevo aviso al respecto, ya que los cantantes suelen compartir los detalles de su vida en las redes sociales.

