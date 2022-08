Mike Bahía y Greeicy Rendón han conformado una de las familias más seguidas de la farándula colombiana. La pareja de cantantes dan muestra de un amor sano y leal, que ha crecido gracias a la llegada de su hijo Kai en el mes de abril.



A pesar de que los dos famosos se han caracterizado por dar muestras de amor real y siempre intentar que sus redes sociales sean un canal transparente de información para sus seguidores, han mantenido en la absoluta privacidad la imagen de la cara de su primogénito.



Sus fanáticos no han pasado por alto este detalle y muchos se preguntan el motivo por el que no conocen el rostro del pequeño.



Mike en medio de una entrevista indicó: “Nunca me imaginé que la gente se fuera a tomar tan en serio el hecho de que respetemos la decisión de él de ser una figura pública o no. Fluir creo que es la palabra que une todas las cosas que sentimos en nuestro hogar y pues al final que la gente vea públicamente su rostro es una decisión de sus padres y de él”, dejando clara la posición de los artistas sobre la privacidad en la vida de Kai.



Incluso, indicó que junto a Greeicy no quieren exponerlo al peso de las redes sociales: “La responsabilidad que tenemos de ser papás y ser famosos es una gran carga y una gran responsabilidad; yo quiero tomar buenas decisiones para él”, una decisión que muchos artistas han tomado, para salvaguardar la estabilidad de los menores.



Por ahora, los seguidores de esta familia pueden seguir viendo el contenido que sus padres postean. Cabe resaltar que tanto Greeicy como Mike suben constante fotos y videos del pequeño, solo que en ángulos en los que no se muestra su rostro.

