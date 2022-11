En abril de este año Greeicy Rendón y Mike Bahía se convirtieron en padres por primera vez. La pareja ha sido muy cuidadosa de respetar la privacidad de su bebé y por esta razón evitan mostrar su rostro. Sin embargo, por un pequeño descuido del intérprete de ‘Buscándote’ se pudo ver su cara.

Actualmente la pareja se encuentra en Ecuador con su gira ‘Amantes Tour- Kai’. En sus redes sociales han manifestado que se encuentran muy felices por regresar a los escenarios y por todo el amor y cariño que les han brindado.



“A mis parceros de Ecuador muchas gracias por ese show tan increíble, les recuerdo que vamos para Ecuador de nuevo este fin de semana (…)así que prepárense porque el show va a estar (…) Muchas gracias por el cariño de ayer, estábamos que nos tocábamos. Saludos del pimpollo que está comiendo. Chao”, comentó Mike en sus historias de Instagram.



(No deje de leer: Aida Merlano pide perdón a su hijo por no estar con él: 'Te amo con todo mi ser').



Mientras él grababa este video, se podía escuchar de fondo a Greeicy dándole de comer al pequeño Kai. En ese momento, el cantante, quien tenía unas gafas oscuras, mostró sin culpa el rostro de su hijo ya que se reflejó en sus lentes.

En redes sociales, la pareja ha sido bastante criticada por sus seguidores por no revelar como se ve su hijo. En el pasado mes de agosto, Mike subió a sus historias unos videos en los que pedía respeto hacia su familia.



(Siga leyendo: Así reaccionó Cristiano Ronaldo al recibir mochila wayuu de hincha colombiano).



“Nunca me imaginé que la gente se fuera a tomar tan en serio el hecho de que respetemos la decisión de él de ser una figura pública o no. Fluir creo que es la palabra que une todas las cosas que sentimos en nuestro hogar y pues al final que la gente vea públicamente su rostro es una decisión de sus padres y de él”, dijo.



Además, agregó que cuando Kai crezca podrá tomar esta decisión: “Cuando sea más grande, decidirá si quiere salir en redes sociales, antes no. La responsabilidad que tenemos de ser papás y ser famosos es una gran carga y una responsabilidad; yo quiero tomar buenas decisiones para él”, concluyó.

Más noticias

Se disfraza para reclamar millonaria lotería para que su familia no lo reconozca

Joven acepta que besen a su novio por dinero y termina molestándose

'El Tino', ¿colado en Transmilenio? Esto dice en su video a bordo de un SITP

Por esta imagen tildan a Daddy Yankee de satánico

TENDENCIAS EL TIEMPO