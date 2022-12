En abril de este año Greeicy Rendón y Mike Bahía se convirtieron en padres por primera vez. En redes sociales los artistas suelen compartir momentos especiales con su hijo, sin embargo, ellos han sido muy precavidos en mantener la intimidad de su pequeño, no mostrando su rostro.

Son muy pocos los detalles que se conocen del pequeño Kai. Sin embargo, recientemente en una entrevista con el creador de contenido ‘Marko’, el intérprete de ‘Detente’ habló por primera vez sobre cómo fue el nacimiento de su hijo.



Según el artista el parto de su bebé fue natural y comentó que se llevó un gran susto pues en ese momento su pequeño tenía un bulto en su cabecita.



“Como fue parto natural, salió con la cabecita así como que de lado, deformada un poquito. Y yo le veía eso así como salidito y yo ay, mi pelado”, comentó.



(No deje de leer: El top de los turistas más bochornosos de 2022: desnudos, robo y mucho más).

También, señaló que mientras el doctor examinaba a su hijo él notó esta anomalía, lo cuál lo preocupo bastante.



“El man (el doctor) terminó todo su diagnóstico y yo esperando a que me dijera algo de eso y esperando, esperando, esperando… y me dijo: listo, está perfecto, tienes un hijo sano” y yo bueno, no dijo nada de eso”, indicó.



(Lea también: Kimberly Reyes y su faceta como cantante: 'La música ha hecho parte de mí').



Al ver su preocupación el doctor le explicó al cantante que se trataba de una hernia que iba a desaparecer rápidamente. Mike recalcó que ese momento le generó mucha impresión.



“Yo me quedé como muy preocupado, hasta que llega y me dice: no mira, la hernia que ves aquí es porque al salir por la vagina…” el man no había terminado de explicar y ya estaba como cogiendo otra vez forma, porque apenas salió era muy impresionante”, señaló Mike.

Más noticias

Llevan a niño a hospital, creyendo que tenía leucemia, pero era exceso de leche

Influenciador colombiano compró iPhone 14 con monedas que ahorró por cuatro años

Foto: nació bebé con cola de casi seis centímetros; médicos se sorprendieron

En video: lujosa mansión de Kevin Roldán que estaría en proceso de ser embargada

TENDENCIAS EL TIEMPO